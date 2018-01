Cronaca



Sorpreso con le cesoie nel parcheggio del supermercato: denunciato

mercoledì, 24 gennaio 2018, 19:50

Ieri pomeriggio, le Volanti della questura hanno fermato un ragazzo, notato mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di un supermercato di via Romana, a Lucca. Il giovane, un 27enne di Pescia, con precedenti numerosi anche per reati contro il patrimonio, portava con sé uno zaino che nascondeva una grossa cesoia di 45 cm, della cui disponibilità non ha saputo fornire alcuna spiegazione. Trattandosi di uno strumento utile a commettere reati predatori, attesi i precedenti del giovane e le circostanze sospette in cui è stato trovato, è stato denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso.