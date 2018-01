Cronaca



Un nuovo Dae a Lucca

mercoledì, 24 gennaio 2018, 17:09

Una splendida notizia per la città di Lucca: sabato 27 gennaio, alle ore 15.30, verrà inaugurato un nuovo DAE, all’altezza della pasticceria Regina (Via Papa Giovanni XXIII, angolo viale Castracani).

Il nuovo defibrillatore semiautomatico da esterno è stato donato alla comunità dalla famiglia titolare dell’attività. “Si tratta di un gesto dovuto”, ha dichiarato Stefano Montan. “Dopo un malore accusato da mio padre, abbiamo capito l’importanza della presenza di defibrillatori sul territorio. La festa che si terrà presso il nostro esercizio sarà dedicata agli amici della Croce Verde e del Primo Soccorso, perché è grazie al loro tempestivo intervento che gli eventi non hanno preso una piega peggiore”.

All’inaugurazione del DAE, già attivo dalla metà del mese di ottobre, parteciperà dunque la Croce Verde di Lucca. Questo il commento della presidente Elisa Ricci: “Ringraziamo molto la famiglia Montan per il pensiero e le belle parole, ma soprattutto per aver fatto dono alla comunità di un oggetto così prezioso nei casi di emergenza. Questo nuovo defibrillatore andrà ad arricchire la rete di cardioprotezione della nostra città, in un’area di prima periferia densamente abitata e frequentata”.

Il DAE è collocato in un totem situato di fronte alla pasticceria e ben segnalato. A breve verranno organizzati dalla Croce Verde di Lucca dei corsi per la preparazione del personale dell’attività all’eventuale utilizzo del mezzo salvavita.