Usb, proclamato sciopero di due ore per domani

giovedì, 18 gennaio 2018, 21:55

USB unione sindacale di base di Lucca, lavoro privato invita a partecipare allo sciopero di due ore per domani alla fine di ogni turno di lavoro in tutto il settore industriale.

"Quattro morti alla Lamina SpA - si legge in una nota -. Quattro omicidi che vanno ad allungare il drammatico conteggio che vede il nostro paese all’avanguardia nella drammatica catena di omicidi sul lavoro. Un paese dove negli anni scorsi i governi, tutti, hanno proceduto a smantellare sempre di più, le strutture preposte alla sicurezza nei posti di lavoro, tutti dediti a far sì che le normative fossero allentate, con la vergognosa motivazione di rendere più leggero anche in questo campo il costo del lavoro.

Le prese di posizione di quanti, tra politici, sindacati complici, organizzazioni padronali, hanno concorso ad abbassare il livello di guardia per aumentare i profitti e permettere ai responsabili di farla franca, sono quanto di più pericoloso e ipocrita possa esistere.

Perché nessuno paga mai per questi omicidi? Come alla Thyssen, come all’ILVA, come per tutte le morti che quasi quotidianamente registriamo, come se fossero una naturale e incidentale conseguenza dei rischi connessi a qualsiasi attività umana. Non c’è niente di accidentale!

E’ la conseguenza di uno sviluppo economico che considera i lavoratori meno della più banale merce, che li sfrutta fino all’osso, con salari miserevoli, con condizioni di lavoro bestiali, con la precarietà assurta a legge generale, con lo smantellamento di ogni diritto. Non vogliamo e non possiamo rimanere inerti.

Per questo USB chiama le lavoratrici e i lavoratori di tutto il settore industriale a dare una ferma risposta a quanto accaduto a Milano e proclama per venerdì 19 gennaio 2 ore di sciopero generale nazionale dell’industria a fine turno".