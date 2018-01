Cronaca



Violenta lite fra extracomunitari in piazza San Francesco

lunedì, 8 gennaio 2018, 21:05

di eliseo biancalana,gabriele muratori

Violenta rissa fra extracomunitari davanti il bar Marameo in piazza San Francesco. L'episodio è avvenuto verso le ore 19. Poche ore dopo alcune tracce di sangue sono ancora visibili di fronte al locale. La colluttazione è stata talmente eclatante che il personale del bar si è chiuso dentro il locale spaventato.

La rissa pare sia scoppiata tra un nigeriano e due 20enni albanesi per motivi ancora da chiarire da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto. Al termine della colluttazione, i due albanesi si sono fatti trasportare in ospedale dall'ambulanza per le ferite riportate, mentre il nigeriano si è dato alla fuga alla vista degli agenti.