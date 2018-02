Cronaca



A forte velocità contromano, urta due auto e si cappotta: tragedia sfiorata a S. Filippo

domenica, 11 febbraio 2018, 21:54

di gabriele muratori

Tragedia sfiorata questa sera a San Filippo per un incidente stradale che ha coinvolto tre auto una delle quali, una Fiat Panda rossa, condotta da un uomo, aveva imboccato contromano via Ferdinando Martini scontrandosi prima con una Fiat Punto e, quindi, andando a sbattere contro una Peugeot per poi capovolgersi. Fortunatamente i feriti, due tra cui il conducente della Panda, non sono gravi. Sul posto l'ambulanza infermieristica della Croce Rossa e la Misericordia di Lucca con l'auto medica, oltre ai Vigili del Fuoco per estrarre l'uomo dalla vettura cappottata. Sul posto la polizia municipale per rilievi e per deviare il traffico.

Il rumore destato dall'incidente è stato forte e subito sono usciti fuori gli abitanti della zona. Secondo una prima, sommaria ricostruzione dell'incidente, la Fiat Panda aveva imboccato contromano via Ferdinando Martini direttamente dalla via di Tiglio e, giunta in prossimità dell'incrocio con via della Chiesa XXI, ha 'toccato' la parte anteriore di una Fiat Punto di colore bianco guidata da una donna che stava immettendosi nell'incrocio proveniente da via Ingrillini. La Panda, dopo aver deviato verso sinistra a causa dell'urto, è andata a sbattere contro una Peugeot bianca condotta da un ragazzo che stava viaggiando in senso regolare ossia unico su via Martini. Strusciata, quindi la fiancata, la Fiat Panda, ormai fuori controllo, ha toccato il marciapiede e si è capovolta.

Proteste degli abitanti per la modifica alla viabilità derivante dalla realizzazione del sottopasso: "Prima questo tratto di via della Chiesa XXI era uan strada di corte, chiusa e con dei paletti metallici che la delimitavano. Con la nuova viabilità, è diventata transitabile e le auto passano di fronte alle case. Questo tra via Ferdinando Martini e via della Chiesa XXI è un incrocio innaturale e pericoloso. Menomale che non c'è scappato il morto".