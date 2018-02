Cronaca



A San Vito un "Carnevalito" dalla parte dei bambini

domenica, 4 febbraio 2018, 17:50

Musica, maschere e coriandoli per la gioia dei più piccoli. Alla scuola media Chelini di San Vito si è svolto il "Carnevalito", carnevale paesano organizzato per i ragazzi.

L'iniziativa è stata realizzata dall'associazione San Vito per San Vito, con la collaborazione di ANIMAta...mente e dell'istituito comprensivo Lucca 6. La festa si è tenuta nella palestra della scuola. A detta degli organizzatori, sono state coinvolte circa 300 persone, tra grandi e bambini. "Vogliamo rianimare il quartiere di San Vito" spiegano dall'associazione.

San Vito per San Vito è stata creata da alcuni residenti del quartiere, ed è impegnata nel realizzare iniziative di carattere ludico e sociale.

Eli. Bi.