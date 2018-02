Cronaca



Addio a Placido, fotografo gentiluomo

martedì, 6 febbraio 2018, 20:29

di aldo grandi

Il sorriso. Quel suo sorriso conquistava subito per la dolcezza e la profondità dell'espressione. Chi scrive era solito scherzare sulla sua dentatura, ancora integra e perfetta all'età di 80 anni. Placido Mecchi, lucchese doc, fotografo gentiluomo di animo e di stile, è scomparso a quasi novant'anni. Se ne è andato in silenzio, così come in silenzio aveva vissuto una vita dedicata alla sua grande passione, la fotografia. Chi scrive l'ha saputo per caso, mentre era al ristorante, quella Buca di S. Antonio dove tante volte Placido si era recato per immortalare un personaggio famoso in visita alla città. E' stato Corrado Pacini a dirglielo, indicando il colonnino apparso sul quotidiano che lo aveva visto per decenni protagonista e testimone allo stesso tempo.

Il sottoscritto ha avuto con quest'uomo dalla tempra di un gigante, provato duramente dalla vita negli affetti, un rapporto speciale. Per l'autore di queste righe Placido è stato una sorta di papà, con cui ha imparato i rudimenti del mestiere di cronista di nera e con cui ha trascorso momenti indimenticabili della propria professione. Impeccabile, sempre giacca e cravatta, mai una cosa fuori posto né una parola sgarbata, sempre gentile e disponibile, attento a non urtare la sensibilità altrui anche nei momenti più drammatici, un maestro di vita ancor più che di lavoro.

Quante volte, sin dai primi anni Novanta, chi scrive, assurto al ruolo ambìto di cronista di nera in una città per lui straniera nel quotidiano fiorentino, alzava la cornetta e telefonava a Placido dandogli appuntamento per correre su un incidente o su una rapina o su qualunque altro fatto di cronaca che richiedesse il suo intervento. Placido arrivava al volante della sua Audi, prima rossa, poi blu, tenuta come un gioiello e il tragitto da piazza del Giglio al luogo dell'evento da seguire diventava un modo per ripercorrere gli anni di una beata incoscienza alla quale Placido si lasciava volentieri andare raccontando una Lucca che non c'era, fondamentalmente, più. Erano, i suoi, i racconti di una città in guerra, di una infanzia non facile, di un'adolescenza dove aveva dovuto subito imparare a crescere. Erano, però, anche i racconti degli albori di un mestiere, quello del fotografo, che Placido aveva cominciato a fare con grande passione recandosi, in estate, sulla spiaggia di Viareggio per scattare immagini e conquistare complici sguardi.

Placido amava parlare e con questo neofita del mestiere appena sbarcato in terra lucchese allacciò un legame fatto di stima, di simpatia, di affetto. Nato in agosto, segno zodiacale leone, Placido era una persona che non potevi non notare. Affascinante avrebbe detto qualcuno, elegante avrebbe aggiunto qualcun altro, simpatico, accattivante, ovunque andava riusciva a farsi ascoltare senza urtare suscettibilità. La sua grande umanità era il suo tratto distintivo, la capacità, cioè, di riuscire a mettere a proprio agio l'interlocutore chiunque fosse, dal nobile al plebeo, dal disperato all'orgoglioso.

Chi scrive ricorda un periodo del mestiere di cronista, ormai, anni luce lontano anche se è passato solo qualche lustro. Gli episodi di cronaca nera erano l'occasione per uscire dalla redazione e gettarsi nella mischia, in mezzo alle sensazioni e ai sentimenti dell'animo umano coinvolto, spesso e purtroppo, in drammi e tragedie. Si arrivava sul posto dopo aver chiacchierato e parlato un po' di tutto o, se era necessario aguzzare l'ingegno, si cercava di trovare il modo per essere il meno dirompenti possibile. Era, quello, il periodo in cui la sfida delle vendite tra Tirreno e Nazione si giocava, in cronaca nera, sul fronte delle cosiddette testine, ossia le fotografie delle vittime di incidenti o altri fatti luttuosi.

Non esisteva ancora facebook e il digitale era di là da venire. Si correva a destra e a manca pur di trovare la fotografia, ma sempre cercando di aggirare l'ostacolo rappresentato dalla consapevolezza del dolore per i familiari più stretti. Certo, se non si approdava a nulla, allora ci si faceva forza e si andava direttamente alla fonte, si suonava alla porta e si faceva quel che non tutti sanno fare in questo mestiere. Placido era, in ciò, un maestro. La sua riservatezza, il suo aplomb riuscivano a dargli quel tono e quell'aspetto rassicuranti che finivano per mettere a proprio agio anche chi, a proprio agio non avrebbe voluto starci. Aveva sempre la parola giusta per ottenere quello che serviva: la testina.

Chi riusciva a trovare la foto per primo si toglieva un bel pensiero e Placido la riproduceva con la sua Nikon. Correttezza tra colleghi voleva che si lasciasse la foto alla persona che ce l'aveva mostrata anche se eravamo i primi a chiederla. Raccontava Mecchi, di una volta quando, anni prima, una cronista del Tirreno divenuta poi famosa e direttore di un giornale, aveva preso la foto portandosela via così da poter dare il 'buco' al quotidiano avversario. Miserie di un mestiere che, all'epoca, conosceva, realmente, una conflittualità a tratti esasperata.

Cresciuto col padre, ma ben presto resosi indipendente, Placido era, poi, rimasto vedovo per la morte prematura della moglie dalla quale aveva avuto due figli. Più tardi, in età avanzata, l'ennesima tragedia con la morte del più piccolo e da lì un colpo che lo aveva piegato sia pure senza spezzarlo. Era, Placido, una quercia, di quelle, in realtà tutte, che non si potano mai, che se vuoi piegarle devi inevitabilmente segarle alla radice altrimenti è impossibile. Aveva visto la guerra Placido, conosciuto i tedeschi e, subito dopo, gli americani. Il papà, per il sottoscritto, che ogni figlio desidererebbe avere eppure il suo cruccio maggiore era quello di non essere stato capace di fare abbastanza.

Ricorda ancora, questo scribacchino di provincia, il dolore, immenso, devastante che lo colpì con la morte del figlio già adulto, un evento che lo aveva prostrato anche per tutto ciò che aveva vissuto negli anni precedenti. E in quegli occhi dolci che sempre più raramente si aprivano in un sorriso che era una botta di vita, appariva sovente la malinconia a tratti seguita da una disperazione comprensibile. Mai avrebbe creduto, un giorno, l'ex giovane cronista proveniente dalla capitale, di dover vivere la medesima tragedia provata da quel fotografo che riusciva a trasmettere, nelle sue immagini in bianco e nero, il suo amore per la vita.

Se ne è andato Placido lasciando un figlio che vive da anni in Svizzera, la moglie Elide che gli è stata vicina e lo ha amato, l'amatissima nipote che accoglieva felice ogniqualvolta veniva a Lucca. Se ne è andato anche un pezzo di vita giornalistica e non solo che questo cinquantenne, piovuto a Lucca nel 1989 per poi restarci fino ad oggi, ha compiuto e messo in un angolo della memoria non per dimenticarlo, ma per custodirlo e proteggerlo dalle inevitabili amnesie dell'età avanzante. Restano, oltre ai ricordi personali, tantissimi, alcune foto scattate in bianco e nero a testimonianza di un sodalizio professionale durato quasi vent'anni.

Ciao Placido cuor di leone.