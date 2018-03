Cronaca



Admo in piazza con "Una colomba per la vita"

giovedì, 1 marzo 2018, 09:52

…ora come posso dirti il mio grazie? In questi mesi ci ho pensato tanto poiché nessuna parola, nessuna lettera può bastare … cara Donatrice, tu mi hai restituita ai fiori, alla poesia, a mio figlio, alla sabbia che cuoce sotto al sole, alla nebbia… all’amore, al desiderio, alle crepe nei muri, alla marmellata di more… tu mi hai restituita ai ricordi, al cuore che batte, ai progetti… al presente… alla Vita!



La tua ricevente



Migliaia di persone come lei hanno sconfitto la leucemia e altre malattie del sangue grazie al trapianto di midollo osseo, al dono di uno sconosciuto che, con un semplice gesto, ha regalato loro la possibilità di ritornare agli affetti, alla famiglia, ad una Vita lunga e sana! Molte altre invece attendono ancora di trovare quell’unica persona su 100 mila compatibile ed iscritta al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR).



In Italia ogni anno circa 1.500 persone, di cui la metà bambini, necessitano di tale trapianto ma solo 1 paziente su 2 trova un donatore compatibile. I prodotti della Campagna “Una Colomba per la Vita” proposti nelle piazze italiane sabato 10 e domenica 11 Marzo (a Lucca sabato 3 marzo) non saranno quindi semplici dolci da condividere con amici e parenti per festeggiare, ma segni concreti di gioia e speranza. I fondi raccolti da ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) saranno utilizzati per realizzare i progetti di sensibilizzazione sul territorio e raggiungere un unico obiettivo: far sì che ogni paziente possa trovare una persona compatibile, disponibile a donargli una nuova possibilità di vita: il midollo osseo. Presso le postazioni saranno presenti volontari pronti a fornire tutte le informazioni necessarie, tante testimonianze di persone che hanno donato e di coloro che, grazie a questo semplice ma immenso gesto, sono tornati a vivere. A Pasqua scegli “Una Colomba per la Vita” e aiutaci a sconfiggere i tumori del sangue! Nella Provincia di Lucca ADMO sarà presente nelle seguenti piazze, vi aspettiamo!



SABATO 3 MARZO - Lucca, MediaWorld dalle 9.30-19.00

SABATO 10 MARZO - Viareggio, Coop dalle 9.00-19.00

SABATO 10 MARZO - Castelnuovo Garfagnana, dalle 9.00-19.00

LUNEDI 12 MARZO - Lido di Camaiore, Ospedale Versilia, dalle 9.00-14.00