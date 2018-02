Al via il tavolo tecnico dedicato alle tematiche relative agli appalti

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 14 febbraio 2018, 17:53

Non si ferma l'escalation di abusi verso le donne. E' notizia della questura di Lucca, e proprio nell'odierna giornata internazionale contro la violenza di genere, di due casi di tentata violenza ai danni di due giovani donne lucchesi, ad opera di due extracomunitari e avvenute entrambe lo stesso giorno, il...

mercoledì, 14 febbraio 2018, 16:58

Asl locale e polizia di stato stamani in piazza San Michele in una postazione aperta al pubblico, per informare la cittadinanza sulle varie tipologie di aiuto e di sostegno inerenti ai casi di violenza sulle donne e/o familiare

mercoledì, 14 febbraio 2018, 14:48

Non si è fatta attendere troppo la risposta da parte di colei (o colui) che qualche sera fa ha letto sul bellissimo sfondo illuminato delle Mura di Lucca, l'interrogativa ed eloquente domanda "Quieres casarme?" ("Vuoi Sposarmi?")

martedì, 13 febbraio 2018, 14:26

Lo dice la sentenza del Tar del 16 gennaio. Amministrazione al lavoro per garantire la regolare apertura a primavera

martedì, 13 febbraio 2018, 14:24

Firmato il protocollo d'intesa tra Regione Toscana e associazione stampa Toscana che afferma una forte collaborazione per una corretta comunicazione a tutti gli organi di informazione delle informazioni oggetto del diritto di cronaca riguardanti l'attività del 118, anche attraverso l'organizzazione di incontri formativi congiunti

martedì, 13 febbraio 2018, 11:28

Mercoledì 14 febbraio alle ore 14,30 si terrà la cerimonia di intitolazione ad Umberto Dianda della nuova strada a San Pietro a Vico, dal Brennero a via dell’Acquacalda. Umberto Dianda, lucchese, scomparso nel 2005, è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valore Militare e della Medaglia d’Argento per meriti partigiani...