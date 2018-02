Cronaca



Allerta gialla per possibilità di nevicate a quote collinari

venerdì, 2 febbraio 2018, 18:28

Una perturbazione associata a una vasta area depressionaria porterà piogge su tutta la regione fino al pomeriggio di domani, sabato 3 febbraio, e sarà accompagnata da aria fredda che favorirà nevicate fino a quote collinari già dalla sera di oggi, venerdì 2 febbraio.

Il Centro Funzionale della Regione Toscana, ha emesso oggi un bollettino di valutazione delle criticità regionali nel quale, sulla base delle previsioni meteorologiche odierne e delle valutazioni dei possibili effetti al suolo effettuate, si prefigurano scenari di criticità nella zona di Lucca e nelle altre aree della provincia.

In particolare livello di vigilanza giallo per rischio ideogeologico e idraulico sul reticolo minore in corso, fino alle ore 18 di sabato 3 febbraio e sempre livello di vigilanza giallo per neve dalle ore 6 alle ore 18 del 3 febbraio a quote collinari (300-500 metri) anche sul resto della regione. Attenuazione dei fenomeni a partire da ovest nel pomeriggio.