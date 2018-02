Cronaca



Amici a quattro zampe in cerca di un... amico con due

mercoledì, 7 febbraio 2018, 17:47

Ecco due amici dell'uomo in cerca di qualcuno che abbia voglia di prendersi cura di loro. Pubblichiamo questi due annunci inviatici da Chiara Testi:

mi chiamo Ciabatta, sono un maschietto non castrato, ho circa 11/12 mesi e peso 10 kg. Sono molto dolce e coccolone...e non sono un abbaione!Il mio padrone non mi ha voluto più perchè sono inadatto a cacciare. Mi trovo a Lucca e se mi vuoi conoscere telefona a Sabrina 3471834141 o manda un messaggio a Paola 3382084124 e sarai richiamato/a...

Questo è Holly. Maschio non castrato di circa 15 chili. Avrà 8/9 anni. Si trova a Lucca ma viene dalla Basilicata. La sua storia è sempre la stessa...abbandonato per strada dai padroni.Ha mendicato un po' per strada fino a che una volontaria nion l'ha raccolto..Se ti facesse piacere conoscerlo chiama Sabrina 3471834141 o manda un messaggio a Paola 3382084124 e sarai richiamato/a.