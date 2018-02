Apuantrek 2018, escursioni con il gruppo micologico "Massimiliano Danesi"

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 19 febbraio 2018, 17:07

Una nota del ministro della salute all'ANCI chiarisce la procedura per tutti i Comuni. Prevenzione vaccinale: il 10 marzo scade il termine per presentare i documenti. Basterà la copia della richiesta di vaccinazione alla ASL per non interrompere l'anno scolastico

lunedì, 19 febbraio 2018, 12:04

Le risorse che il fondo nazionale per l'educazione da zero a sei anni destina alla Toscana, in tutto circa 14 milioni di euro, saranno utilizzate dalla Regione per ridurre le tariffe degli asili nido e dei servizi all'infanzia

domenica, 18 febbraio 2018, 14:21

Questa è la domanda che si pongono i genitori del gruppo libera scelta di Lucca dopo aver appreso dalla lettura della cronaca locale che la prossima settimana si terrà un incontro fra i dirigenti scolastici in merito alla linea da tenere sulla questione vaccini in vista del 10 marzo

domenica, 18 febbraio 2018, 14:19

Nubi e ancora pioggia. Ma per metà della Toscana da giallo il codice sul rischio idrogeologico ha già virato sul verde. La perturbazione atlantica in transito sull'Italia, a mezzogiorno, aveva già infatti liberato la parte settentrionale della regione e continua ad interessare solo la Toscana centro meridionale e i settori...

sabato, 17 febbraio 2018, 15:36

Oltre 630 mila euro di interventi, per ampliare la struttura e ad avviare la complessa opera di messa in scurezza, che l'edificio - nato decenni e decenni fa come dormitorio di profughi istriani, e quindi strutturalmente poco adatto ad ospitare un istituto scolastico - necessita

sabato, 17 febbraio 2018, 12:06

Ad oggi sono 473, su circa 2000 complessive, le concessioni cimiteriali in scadenza che sono state rinnovate nell'intero territorio comunale di Lucca. Molte sono quindi quelle ancora non rinnovate, dopo diverse proroghe concesse dall'amministrazione comunale di Lucca, mentre sta per arrivare il termine ultimo per confermare le concessioni cimiteriali in...