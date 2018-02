Cronaca



Arrestato il responsabile degli attentati incendiari in via Rosi e al distributore Eni

venerdì, 2 febbraio 2018, 16:19

di eleonora pomponi coletti

Mauro Rossetti Busa è stato arrestato con le accuse di atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, incendio ed evasione (trovandosi agli arresti domiciliari), per i due episodi incendiari della notte passata.

Un primo episodio successo intorno alle ore 21.00 di ieri all’altezza di Viale Puccini presso un distributore Eni, mentre il secondo il via Michele Rosi.

Mauro Rossetti Busa, originario di Lucca, 60 anni e residente in zona Sant’Anna, è legato a gruppi anarchici della zona; già noto alle forze dell’ordine al momento si trovava agli arresti domiciliari per furto e in tempi passati era già stato arrestato per episodi sempre di matrice anarchica. È stato grazie ad un’azione coordinata da parte della questura, sia di carattere investigativo sia di carattere preventivo, che è stato possibile nell’arco di pochissime ore individuare il responsabile di tali gesti e assicurarlo alla giustizia.

Il Dottor Scalisi, neo responsabile del reparto Prevenzione Generale e Soccorso Pubbliconel quale è inquadrata la sezione volanti, ha spiegato come mentre venivano analizzati i filmati della videosorveglianza del distributore, sia arrivata una segnalazione da parte di una ragazza che si era accorta del secondo incendio appiccato in via Michele Rosi; la ragazza avendo visto un soggetto allontanarsi in bicicletta ha fornito una descrizione dettagliata che ha permesso, in associazione con i filmati delle telecamere e anche alla conoscenza dei soggetti “pericolosi” da parte delle forze dell’ordine che monitorano costantemente il territorio, ha sottolineato il Dottor Leone, di ricondurre il tutto al soggetto in questione.

L’uomo ha prima raggiunto il distributore Eni, dove ha riempito di benzina una bottiglia di vetro ( utilizzata successivamente per appiccare l’incendio in via Michele Rosi) e ha poi cosparso di benzina la colonnina del distributore alla quale ha poi dato fuoco; successivamente si è diretto verso via Rosi, che ha raggiunto dopo circa 20 minuti, dove ha lanciato la bomba incendiaria al civico 50.

Gli agenti, arrivati a casa dell’uomo, hanno subito notato la bicicletta (visibile molto chiaramente nei filmati e descritta poi dalla testimone di via Rosi) che ,nonostante fosse al riparo, era bagnata; entrati nell’abitazione, hanno poi trovato l’uomo con abiti bagnati e che emanavano un forte odore di benzina, oltre a numerosi documenti che testimoniano la matrice anarchica del soggetto, documenti che saranno analizzati nei prossimi giorni, così com’è sarà chiarito anche se ci sia una matrice diversa dietro i due gesti oltre a quella anarchica.

