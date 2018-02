Cronaca



Auto sbanda sulla via di Moriano, ferito il giovane conducente

sabato, 17 febbraio 2018, 09:50

di gabriele muratori

Brutto incidente ma fortunatamente senza gravi conseguenze per un giovane automobilista di circa 25 anni che questa mattina verso le 8.00, stava transitando con la sua Renault Clio sulla via di Moriano, nei pressi dell'imbocco per il ponte Dalla Chiesa. Per cause ancora da chiarire, la vettura è sbandata per poi abbattersi contro lo spigolo di un fabbricato limitrofo alla strada. Ingenti danni per la macchina che finita di traverso sulla strada ha letteralmente bloccato il traffico. Intervenuta immediatamente l'autoambulanza della Misericordia di Lucca, il giovane è stato estratto dall'auto, medicato e trasportato al pronto soccorso san Luca di Lucca per le cure e gli accertamenti del caso, che comunque pare non sia in pericolo di vita. Sul posto la polizia municipale per i rilievi e per regolare il flusso del traffico.