Cronaca



Autobus guasto, studenti a piedi. Cub Trasporti annuncia una class-action

venerdì, 23 febbraio 2018, 17:24

Ormai è un vero e proprio bollettino di guerra. La Cub Trasporti ha ricevuto la segnalazione dell’ennesimo disservizio sui mezzi Ctt Nord One Scarl che ha visto questa volta protagonisti gli studenti di Lucca che stamattina dovevano recarsi a Barga. Alle 7.30, infatti, il pullman sul quale viaggiavano si è improvvisamente spento, sulla via del Brennero, lasciandoli a piedi.



A fronte di questa nuova segnalazione, la Cub ha avuto incarico di presentare una class action a seguito delle già moltissime segnalazioni giunte.

“Questo non è un trasporto pubblico – sentenzia Cub -, sembra piuttosto un bollettino di guerra dove ogni giorno operatori del servizio e utenti ne pagano le conseguenze. Ogni anno il governo destina milioni di euro al trasporto pubblico che di pubblico è rimasto il nome. Sono infatti migliaia le società partecipate che nascono come funghi in tutte le regioni, società dove siedono politici trombati e amministratori con altri svariati incarichi di società partecipate private dal gas alla luce a quelle dall'acqua, tradendo anche la stessa volontà popolare nel referendum del 2011 dove gli italiani dissero “no” alla privatizzazione”.



“La Cub – incalza - si interroga sul perché poi, dopo una gara stravinta dalla Ratp, il trasporto pubblico sia in mano ancora alla Ctt, un’immensa scatola vuota che racchiude molte società private, i cui amministratori, guarda caso, sono membri del cda di Ctt. E che dire della nuova One Scarl, la quale racchiude tra i soci anche banche come La Banca Monte dei Paschi di Siena o La Nuova Banca Etruria, banche già note all'opinione pubblica per i noti fatti cui sono coinvolte. E allora ci domandiamo: che Rossi abbia fatto un patto, una sorta di pax politica, visto le imminenti elezioni del 4 marzo? E i sindacati confederali dove sono? Non si rendono conto del fallimento di questo progetto voluto dalla politica e dal sindaco Tambellini il quale, nel 2012, sostenne che l’unica maniera di salvare gli autisti e tutelare gli utenti era quella di confluire Clap, così come la Lazzi o ex Cat di Carrara, ora Atn, aziende già fallite in Lucca Holding e Ctt Nord?”



Cub, a questo punto, si rivolge direttamente al sindaco di Lucca: “Ci rivolgiamo a lei sindaco – attacca -: quando ha preso ultima volta un autobus per rendersi conto di come questi siano sempre strapieni nelle corse mattutine per la scuola e i rientri a casa alle 13 da Piazzale Verdi? Nessuno, neppure i gruppi di opposizione, vedono questi pullman strapieni imbottiti come fossero panini e gli utenti considerati come carne da tritare? Quando la vedremo sindaco interessarsi veramente al trasporto pubblico, a chi ci lavora e alle centinaia di migliaia utenti lasciati sempre più spesso a piedi? Ce lo chiediamo visto che lei è bravo nel farsi fotografare, puntualmente, per i tagli di nastro ad ogni tornata elettorale. Magari si faccia un giro sui pullman di Lucca, assieme al governatore Rossi, che si è fatto fotografare anche lui durante le ultime elezioni regionali, sui treni dei pendolari (sempre durante il periodo di campagna elettorale, ovvio) e poi, passate le elezioni, più risalito”.

“Signori politici – conclude Cub -, siate consapevoli delle innumerevoli promesse che fate, siate consapevoli che i cittadini hanno dei diritti che devono essere salvaguardati e tutelati. La Cub intanto informa che partirà a breve una class action contro Ctt Nord affiancata da diversi esposti affinché si faccia luce sulle partecipate. In ultimo un messaggio per l’opposizione tutta, dal consigliere della Uil Bindocci a Barsanti così come Santini e gli altri: vi invitiamo a fare una seria e reale opposizione e non solo spot elettorali come state facendo. Per ulteriori informazioni per la class action vi invitiamo a andare sul sito qui di seguito: www.cub.it”.