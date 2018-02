Cronaca



Blitz della polizia al campo nomadi, cinque arresti per furto

venerdì, 9 febbraio 2018, 07:49

È in corso un blitz della polizia di stato nel campo nomadi di Maggiano. La squadra mobile sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Cinque gli arrestati per furti in abitazione. Sul posto reparto prevenzione crimine e un elicottero del reparto volo.