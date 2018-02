Cronaca



Brutti, sporchi e cattivi

giovedì, 1 febbraio 2018, 14:29

di aldo grandi

Discarica abusiva a cielo aperto all'ingresso dell'ex campo Coni, proprio di fronte alla pista di atletica. Una discarica di rifiuti solidi urbani adiacente il campo zingari di via delle Tagliate, proprio sotto gli occhi di tutti coloro che frequentano il campo di atletica leggera, genitori di bambini in primis oltre ad appassionati della corsa e anche semplici curiosi. Ma non è tutto. Analoghe discariche sono state create accanto alle mura perimetrali del cimitero comunale, una vergogna e un oltraggio ai defunti. Tutto ciò senza che l'amministrazione comunale e il sindaco Alessandro Tambellini in particolare muovano un dito nonostante le ripetute denunce, i problemi per l'igiene e la sistematica violazione di ogni disposizione di legge e di buonsenso.



Come è possibile che discariche di rifiuti a cielo aperto vengano tollerate dalla pubblica autorità - polizia municipale inclusa - quando un semplice cittadino o anche un ristoratore del centro storico, come è accaduto poco tempo fa, viene sonoramente multato per aver mischiato due diversi tipi di rifiuti nello stesso contenitore?



Qualcuno, a palazzo dei Bradipi, deve spiegare, alla gente che si lamenta con noi, la ragione per cui non si interviene sollecitamente alla soluzione di tali problemi eventualmente anche con tanto di sgombero immediato del campo zingari in presenza della sussistenza di motivi di carattere igienico-sanitario. Non vogliamo pensare che ciò avvenga per ragioni di carattere politico visto che, se non ricordiamo male, alle ultime consultazioni amministrative qualcuno si era vantato di aver portato i voti della comunità rom alla causa della maggioranza di sinistra che, poi, ha vinto sia pure di un pugno di voti.



La Gazzetta di Lucca ha effettuato questo sopralluogo poche ore fa e il risultato sono le immagini che pubblichiamo. Ogni commento appare superfluo e rimaniamo basiti quando leggiamo i comunicati stampa inviati dai solerti addetti del Comune di Lucca che intendono informarci sulla volontà di Tambellini ed altri amministratori di andare incontro ai bisogni e ai desiderata della gente di Lucca. Chiunque, a nostro avviso, tolleri una vergogna come quella esistente all'ex Campo Coni deve sprimere apertamente le ragioni di un tal intollerabile comportamento.