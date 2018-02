Cronaca



Celebrazione del Giorno del Ricordo all’istituto “Carrara-Nottolini-Busdraghi”

giovedì, 8 febbraio 2018, 10:18

La Prefettura di Lucca ha ritenuto, per quest’anno, di tenere la celebrazione del Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della vicenda del confine orientale, in un istituto individuato d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale.

La cerimonia si terrà, dalle 10 di venerdì 9 febbraio, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Carrara – Nottolini – Busdraghi” di Lucca.

Il programma prevede, dopo il saluto delle autorità e i due interventi rievocativi di Sergio Maraschin, in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e del Prof. Stefano Bucciarelli, Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, letture, intermezzi musicali e riflessioni degli studenti dell’istituto ospite.

Ciò, analogamente al Giorno della Memoria del 27 gennaio scorso, celebrato presso il Polo Scientifico “Enrico Fermi – Giovanni Giorgi”, nell'intento di coinvolgere le nuove generazioni in un percorso formativo volto a conoscere gli episodi che si svolsero in quei luoghi verso la fine della Seconda Guerra Mondiale e il successivo, tragico destino degli esuli italiani dai territori ceduti, anche al fine di meglio comprendere, far propri e salvaguardare i valori affermati nella Costituzione.