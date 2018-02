Cronaca



Cerca di rubare delle birre: foglio di via per un 20enne marocchino

mercoledì, 7 febbraio 2018, 14:25

Nel pomeriggio, intorno alle 17, un cittadino marocchino di 20 anni, regolare sul territorio italiano, è stato sorpreso dalla titolare di un supermercato di via San Paolino mentre tentava di nascondere alcune birre all'interno dello zaino.

Il ladro, vistosi scoperto, ha abbandonato le birre ed è scappato. Gli operatori della volante, visionate le immagini registrate dalle telecamere interne del negozio, hanno intrapreso la ricerca del ladro, fermato poco dopo vicino la stazione centrale.

Il ragazzo è stato denunciato per tentato furto e raggiunto dal foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca per tre anni, emesso dal questore di Lucca.