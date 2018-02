Cronaca



Cna, mostre mercato nelle piazze di Lucca

venerdì, 23 febbraio 2018, 09:54

La mostra mercato dei prodotti artigianali che si è tenuta lo scorso settembre in Piazza Napoleone è stata un successo per presenze di operatori e pubblico.

Per questo motivo la Cna di Lucca ha deciso di ripetere la positiva esperienza organizzando un calendario di fiere nelle principali piazze della città che si terranno da marzo a giugno 2018.

Gli artigiani che aderiranno all’iniziativa possono esporre e vendere i propri prodotti di: mobili, pelletteria, abbigliamento, biancheria per la casa, sciarpe, cappelli, incisioni su metallo con pantografo, oggettistica in ferro battuto, presepi artistici, bigiotteria, oggettistica in vetro, profumatori e derivati alla lavanda, liquirizia, spezie, miele, liquori.

Questo il calendario delle fiere in programma: Piazza San Giusto, 2-4 marzo; Piazza San Frediano 4-5 aprile; Piazza Napoleone “primavera in piazza” 4-6 maggio; Piazza Anfiteatro 21-22 giugno.

Gli artigiani che vogliono partecipare devono rivolgersi a info@cnalucca.it, o sul sito www.cnalucca.it.