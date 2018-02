Cronaca



Controlli a tappeto dei carabinieri, quattro arresti e sei denunce

domenica, 11 febbraio 2018, 11:56

Nella serata ieri i carabinieri del comando provinciale di Lucca hanno eseguito un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Porcari e Montecarlo. Sono stati complessivamente impiegati 30 militari, i quali hanno operato lungo le principali vie di comunicazione dei comuni interessati e presso gli svincoli autostradali di Capannori e Altopascio, in entrata ed in uscita dalla provincia di Lucca, con particolare attenzione verso le aree meno urbanizzate, dove insistono abitazioni isolate.



Sono state controllate nel complesso 60 autovetture e oltre 90 persone. Tra questi tre sono stati tratti in arresto, perché colpiti da un provvedimento restrittivo dell’autorità giudiziaria. Nello specifico: ad Altopascio, un cittadino senegalese di 26 anni, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in quel comune per il reato di rapina, è stato tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Gip di Lucca, dopo le ripetute violazioni alla misura alternativa alla detenzione; a Lucca, sono stati tratti in arresto due cittadini, un marocchino 32enne e un italiano 80enne, entrambi colpiti da un provvedimento di esecuzione pena, il primo per una condanna a due anni di reclusione per detenzione e spaccio di stupefacenti, mentre il secondo perché responsabile di un episodio di danneggiamento seguito da incendio, per il quale è stato condannato a 7 mesi di reclusione; a Capannori, un cittadino italiano 53/enne di origine meridionale, affidato in prova ai servizi sociali a seguito di una condanna a tre anni di reclusione per rapina, è stato arrestato a seguito della revoca della predetta misura alternativa da parte della magistratura di sorveglianza per vie delle sue ripetute violazioni alle prescrizioni connesse al beneficio cui era stato ammesso.



Ulteriori cinque persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria in stato di libertà per i reati di furto, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare: un cittadino liberiano di 40 anni, è stato denunciato per ricettazione, dopo essere stato sorpreso a Lucca in possesso di documenti personali di una terza persona, di provenienza furtiva; un cittadino italiano di 49 anni, residente a Lucca, è stato denunciato dopo essere stato controllato a Capannori a bordo della sua autovettura nella quale sono stati poi recuperati circa 10 grammi di hashish e altro materiale atto al confezionamento e spaccio; un cittadino marocchino di 30 anni è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dopo essere stato controllato presso la stazione ferroviaria di Altopascio e sorpreso in possesso di tre grammi di cocaina, ripartita in dosi e la somma di 300 euro in contanti, provento dell’illecita attività; due cittadini rumeni, rispettivamente di 40 e 29 anni, sono stati denunciati per furto in concorso dopo aver asportato alcuni capi di abbigliamento dal supermercato Esselunga di Porcari; infine una ragazza italiana 20enne di Lucca, già colpita dal provvedimento del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Altopascio, è stata denunciata per violazione alla predetta misura, poiché controllata nel territorio di quel comune.