Cronaca



Melchiorre (Società medico chirurgica Lucchese): "Bene il tavolo tecnico, ma sono necessari maggiori controlli"

martedì, 27 febbraio 2018, 17:47

“E’ giunto il momento di dire basta alle aggressioni a danno dei colleghi che lavorano nel servizio di guardia medica, la questione dell’incolumità dei medici non può essere più rinviata”. Così la presidente della Società Medico Chirurgica Lucchese, Daniela Melchiorre, in merito all’ultimo episodio verificatosi all’ambulatorio del Campo di Marte. “Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alle dottoresse aggredite – continua Melchiorre - e riteniamo che la questione debba essere ormai trattata come un’emergenza che richiede la massima attenzione e collaborazione tra tutti i soggetti interessati per garantire ai medici la massima serenità nello svolgimento della loro professione. In un incontro con la Prefettura avvenuto nell’ottobre scorso a seguito di un altro grave episodio di violenza nei confronti, anche in quel caso, di due colleghe, emerse da un lato– prosegue Melchiorre - l’ipotesi di garantire una maggiore sicurezza intensificando i controlli da parte delle Forze dell’Ordine e dall’altro, la necessità di riunire intorno ad un tavolo tutti i soggetti interessati. A tale riguardo, - precisa Melchiorre – mi auguro, anche a nome del consiglio della Società Medico Chirurgica Lucchese, che il tavolo tecnico che ha visto ieri (26 febbraio) riuniti Marco Farné e Luigi Rossi per la Usl di Lucca, Luisa Mazzotta per la Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici di Lucca, e, per il Comune di Lucca la consigliera comunale con delega alla sanità Cristina Petretti, possa portare a termine in tempi brevi il lavoro iniziato con proposte concrete ed adeguate e che soprattutto si possa permettere al più presto ai professionisti di svolgere con sicurezza il proprio lavoro a servizio dei cittadini. Anche perché- conclude Melchiorre – non dovrebbe essere sottovalutato il valore sociale, oltre che assistenziale, del lavoro svolto dai colleghi del servizio di guardia medica in tutte le sue postazioni.