Denunciati per furto e ricettazione due italiani di 45 e 55 anni

martedì, 6 febbraio 2018, 20:29

Se ne è andato in silenzio un pezzo di storia cittadina. E', infatti, scomparso all'età di quasi 90 anni Placido Mecchi, fotografo per decenni a La Nazione

martedì, 6 febbraio 2018, 14:40

Una perturbazione in avvicinamento all'Italia, interesserà anche la Toscana facendo scattare un codice giallo per rischio idrogeologico

martedì, 6 febbraio 2018, 13:38

In bici a vivere il tramonto sul Serchio, in occasione della giornata internazionale per le aree umide: per contribuire tutti insieme a rendere il Fiume più vivo, più fruito e più sicuro. E' la nuova iniziativa che organizza il gruppo "Noi che amiamo il Serchio", stavolta in collaborazione con "Escursioni...

lunedì, 5 febbraio 2018, 18:04

Il servizio della linea LAM verde che era stato interrotto per i lavori alla pavimentazione di via Vittorio Veneto, in corrispondenza di piazza Napoleone verrà ripristinato. In particolare la linea non raggiungerà più la Stazione Ferroviaria ma per questo scopo sarà possibile usufruire della LAM Rossa che garantirà il servizio...

lunedì, 5 febbraio 2018, 00:49

Pietro Pietrini, psichiatra, neuroscienziato, direttore dell’Imt di Lucca da novembre 2015, un curriculum nazionale e internazionale lungo vari metri, è l’umiltà fatta persona. Trovatene un altro che risponde al telefono a un numero sconosciuto alle nove di sera di domenica dall’estero e poi gli diamo il premio Nobel

domenica, 4 febbraio 2018, 17:50

Musica, maschere e coriandoli per la gioia dei più piccoli. Alla scuola media Chelini di San Vito si è svolto il "Carnevalito", carnevale paesano organizzato per i ragazzi