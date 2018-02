Cronaca



Eataly momentaneamente chiuso, esplode la polemica sulla canna fumaria

venerdì, 23 febbraio 2018, 21:56

Una guerra senza fine quella combattuta a colpi di esposti e carte bollate tra il condominio di via Fillungo dove ha sede il ristorante Eataly e l'azienda stessa. Un conflitto iniziato subito dopo l'apertura del locale a causa di una canna fumaria giudicata irregolare che andava a disturbare, sia per rumore, sia per odori, sia per posizione, alcuni abitanti della corte tra cui Federico Lanza e Carla Carli. Ed è proprio per dare la possibilità di eseguire i lavori che il comune ha rilasciato il permesso e, nell'attesa, il ristorante è stato chiuso. Gli operai stanno sistemando la canna fumaria, ma a sentire Lanza, essi hanno danneggiato una parte del tetto del proprio terrazzo ed inevitabile sarà il ricorso alle vie legali. "Il comune ha dato il permesso per i lavori - dice Lanza - ma se ne lava le mani per quel che riguarda eventuali diatribe tra privati".

A questo punto è prevedibile uno strascico giudiziario. "Questa estate - continua Lanza - per colpa del rumore della canna fumaria e dei cattivi odori che emanava, non ho potuto utilizzare il terrazzo. Adesso questo cantiere i cui lavori hanno danneggiato parte della canala".