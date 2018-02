Cronaca



Festa della Donna: prima edizione dell'Open day dedicato alla ginecologia

lunedì, 26 febbraio 2018, 12:28

Onda, in occasione della Festa della Donna che si celebra l'8 marzo, promuove un Open day dedicato alla ginecologia.

Gli ospedali del nuovo network Bollini Rosa, premiati a Roma lo scorso dicembre, aderenti al progetto offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e informativi come consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiali divulgativi.

Obiettivo della giornata sarà migliorare la consapevolezza e il livello di attenzione delle donne in ambito ginecologico e in particolare verso i fibromi uterini, tra le patologie ginecologiche benigne più diffuse che colpisce circa 3 milioni di donne nel nostro Paese. Spesso sono diagnosticati nel corso di controlli di routine e in circa la metà dei casi sono asintomatici. Nel restante 50% dei casi sono però responsabili di manifestazioni anche importanti che incidono negativamente sulla qualità della vita delle donne.

In occasione dell'(H)-Open day sarà distribuita una pubblicazione dedicata proprio ai fibromi uterini, una breve guida per informarsi e capire cosa fare, già scaricabile gratuitamente dal sito di Onda (www.ondaosservatorio.it).

I servizi offerti dagli ospedali e da alcune strutture territoriali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it, dove è possibile visualizzare l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione.

Queste le iniziative organizzate nei territori di Massa Carrara, Lucca, Livorno, Cecina e Versilia, che aderiscono all'iniziativa.

Massa - ospedale Apuane

Ore 14-15: incontro formativo rivolto alla popolazione sui fibromi uterini;

ore 15-19: esame ecografico gratuito per le donne (senza prenotazione);

ore 19-20: dopo l'ecografia specialisti a disposizione per approfondimenti e consigli individuali.

Lucca – Cittadella della Salute "Campo di Marte"

Dalle ore 8.30 alle 12.30 sono previste visite ginecologiche gratuite, ecografie e counselling personalizzato sulle opzioni terapeutiche per i fibromi uterini.

L'appuntamento è prenotabile telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 al numero 0583.449512.

Livorno - ospedale

Ore 8-20: un medico ginecologo sarà a disposizione della popolazione per brevi consulenze – senza pronotazione (padiglione 8, piano terra – ambulatorio numero 4);

ore 12-13: incontro formativo rivolto alla popolazione sui fibromi uterini (sala riunioni dell'ospedale).

Cecina – ospedale

Ore 9-18: visite ginecologiche (primo piano, scala B4) - prenotazioni al numero 0586.614244 tutti i giorni dalle ore 13 alle ore 15;

Ore 9-18: ecografie ginecologiche (primo piano, scala B4) - prenotazioni al numero 0586.614244 tutti i giorni dalle ore 13 alle ore 15;

ore 9-18: incontro aperto alla popolazione: consulenza sui fibromi uterini - prenotazioni al numero 0586.614244 tutti i giorni dalle ore 13 alle ore 15.

Versilia – ospedale

Ore 14-19: visite ginecologiche ed ecografie interne con l'obiettivo di trattare eventuali fibromi uterini nell'ottica della conservazione della fertilità – senza prenotazione (ambulatorio ginecologico al secondo piano, stanza del primario).

L'(H)-Open day è promosso da Onda col patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) ed è reso possibile anche grazie al contributo incondizionato di Gedeon Richter.

"La Festa della donna ci è sembrata l'occasione migliore per offrire alle donne la possibilità di usufruire di servizi gratuiti in ginecologia", spiega FrancescaMerzagora, Presidente di Onda. "Il focus sui fibromi uterini ci permette di fare il punto su una patologia benigna, ma molto diffusa che può avere effetti altamente invalidanti per chi ne soffre".

"La terapia medica dei fibromi uterini è finalmente una realtà per tutte quelle donne per cui è importante evitare la chirurgia o ridurla al massimo in preparazione di una gravidanza, ma anche per affrontare gli anni della premenopausa in modo più sereno, senza le angosce delle emorragie, dei dolori e delle irregolarità mestruali e con un netto miglioramento della qualità della vita", spiega Rossella Nappi, Professore Associato Sezione di Clinica Ostetrica e Ginecologica, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli Studi di Pavia. "Senza dimenticare che dati molto recenti suggeriscono che rimuovere l'utero prima della menopausa per una patologia benigna come il fibroma uterino, anche conservando le ovaie, aumenta il rischio cardiovascolare e metabolico, soprattutto se questo avviene in età troppo precoce".

"Il fibroma uterino è una patologia invalidante: condiziona la quotidianità, la relazione di coppia e la fertilità. Interessa fino al 40% delle donne in età fertile. Eppure, per 2 donne su 3, il fibroma resta sconosciuto e la diagnosi arriva ancora molto tardi. Il nostro obiettivo è innanzitutto aiutare le donne a riconoscere i propri sintomi", ha dichiarato Maria Giovanna Labbate, Country Manager di Gedeon Richter Italia.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it

Gli ospedali di Massa, Lucca, Livorno, Cecina e Versilia nello scorso mese di dicembre sono stati premiati per il biennio 2018-2019 con 2 Bollini rosa da Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna.

Si tratta di un riconoscimento che Onda, da sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina di genere, attribuisce dal 2007 agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne.

E' insomma un'importante certificazione di una qualità dei percorsi "a misura di donna".

Tre i criteri di valutazione con cui sono stati giudicati e premiati gli ospedali: la presenza di aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed epidemiologico per la popolazione femminile, l'appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici e l'offerta di servizi rivolti all'accoglienza e presa in carico della paziente, come la telemedicina, la mediazione culturale, l'assistenza sociale.