Fondazione Silvestro Marcucci onlus, cerimonia di premiazione in Sala Tobino

giovedì, 22 febbraio 2018, 12:18

Sabato 24 febbraio, alle ore 17.00, presso la Sala “Mario Tobino” di Palazzo Ducale a Lucca, con il patrocinio del Comune di Massarosa, si svolgerà la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Internazionale “Silvestro Marcucci” per tesi di dottorato, istituito dalla “Fondazione Silvestro Marcucci – Onlus” e cofinanziato dall’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti.



Il lavoro della Commissione giudicatrice non è stato facile per il gran numero di tesi di dottorato giunte da tutto il mondo e la loro alta qualità scientifica, ma alla fine il premio è stato assegnato al prof. Stefan Klingner (Università di Gottinga), per la sua dissertazione Technische Vernunft. Kants Zweckbegriff und das Problem einer Kulturphilosophie. La Commissione giudicatrice era composta dal prof. Massimo Barale (Pisa), dal prof. Bernd Dörflinger (Trier), dal prof. Luca Fonnesu (Pavia), dal prof. Claudio La Rocca (Genova) e dal prof. Dennis Schulting (Amsterdam). Interverranno il presidente dell’Accademia, il prof. Raffaello Nardi, il presidente della Fondazione Marcucci, prof.ssa Franca Casali, e il presidente della Società Italiana di Studi Kantiani, il prof. Luca Fonnesu. Il prof. Claudio La Rocca terrà la laudatio del prof. Klingner, il quale, subito dopo la consegna del premio, esporrà le tesi più importanti della sua dissertazione.