Giorno del ricordo, le parole dell'esule commuovono il consiglio congiunto

Altri articoli in Cronaca

sabato, 10 febbraio 2018, 13:31

L'associazione "Sinistra con", nata per dare continuità all'impegno di tante donne e uomini di sinistra che hanno promosso alla recenti elezioni comunale la lista "Sinistra con Tambellini", ha promosso per martedì prossimo (13 febbraio), dalle 17 alle 19,30, al circolo Arci in via Pisana 1231 interno, il secondo seminario sui...

sabato, 10 febbraio 2018, 13:23

Il garante dell’informazione e della partecipazione del Comune di Lucca avvisa che giovedì 15 febbraio 2018 ore 17.30, presso la ex scuola di Sant’Alessio, in via di Sant’Alessio, si terrà l'assemblea pubblica dedicata al piano attuativo e contestuale variante al Regolamento urbanistico vigente per il recupero dell'Ex Ospedale di Carignano...

venerdì, 9 febbraio 2018, 23:05

Il tribunale del riesame composto dai magistrati Boragine, Genovese e Marini ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Cristiana Francesconi e dal direttore Aldo Grandi annullando il sequestro preventivo di alcuni articoli apparsi sulle Gazzette chiesto da Pm, convalidato dal Gip su iniziativa del comando provinciale dell'Arma di Cortile degli Svizzeri

venerdì, 9 febbraio 2018, 14:32

Si è svolta questa mattina la celebrazione del “Giorno del Ricordo”, istituito nel 2004 per conservare la memoria della tragedia di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, rinnovandone il ricordo nel quadro della complessa vicenda del confine orientale

venerdì, 9 febbraio 2018, 13:35

Investire sulla mobilità, dalla ferrovia al trasporto pubblico locale, dai parcheggi alle piste ciclabili è una ridifinizione degli accessi in centro storico: da qui al 2030, Lucca progetta una mobilità più sostenibile, affinché nella nostra Città cresca l'accessibilità e i cittadini, così come le merci, si possano spostare in maniera...

venerdì, 9 febbraio 2018, 07:49

È in corso un blitz della polizia di stato nel campo nomadi di Maggiano. La squadra mobile sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Cinque gli arrestati per furti in abitazione. Sul posto reparto prevenzione crimine e un elicottero del reparto volo