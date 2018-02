Il comune rientra in pieno possesso dell'ostello di San Frediano

Altri articoli in Cronaca

martedì, 13 febbraio 2018, 14:24

Firmato il protocollo d'intesa tra Regione Toscana e associazione stampa Toscana che afferma una forte collaborazione per una corretta comunicazione a tutti gli organi di informazione delle informazioni oggetto del diritto di cronaca riguardanti l'attività del 118, anche attraverso l'organizzazione di incontri formativi congiunti

martedì, 13 febbraio 2018, 11:28

Mercoledì 14 febbraio alle ore 14,30 si terrà la cerimonia di intitolazione ad Umberto Dianda della nuova strada a San Pietro a Vico, dal Brennero a via dell’Acquacalda. Umberto Dianda, lucchese, scomparso nel 2005, è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valore Militare e della Medaglia d’Argento per meriti partigiani...

lunedì, 12 febbraio 2018, 12:09

La Scuola IMT Alti Studi Lucca comunica di aver ricevuto questa mattina le dimissioni irrevocabili del professor Gilberto Corbellini da membro del Consiglio Direttivo. Le dimissioni fanno seguito alla posizione di dissenso venutasi a creare con il Direttore in merito ad alcuni giudizi espressi dal professor Corbellini in questi ultimi...

lunedì, 12 febbraio 2018, 10:40

Singolare dichiarazione, quella messa in atto da un misterioso (o misteriosa) spasimante che ieri sera ha fatto apparire sulle pareti delle mura illuminate, l'eloquente scritta: "Quieres casarme?" che in lingua spagnola pare voglia dire: "Vuoi sposarmi?"

domenica, 11 febbraio 2018, 21:54

Tragedia sfiorata questa sera a San Filippo per un incidente stradale che ha coinvolto tre auto una delle quali, una Fiat Panda rossa, condotta da un uomo, aveva imboccato contromano via Ferdinando Martini scontrandosi prima con una Fiat Punto e, quindi, andando a sbattere contro una Peugeot per poi capovolgersi

domenica, 11 febbraio 2018, 15:05

Dopo aver parlato dell’architettura generale della riforma del Terzo settore, durante un primo ciclo di incontri nelle città toscane avviato l’11 gennaio, è ora la volta degli appuntamenti per affrontare le novità fiscali e contabili della riforma, tra agevolazioni, social bonus e rendicontazione