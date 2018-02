Cronaca



Il sindaco convoca le parti sociali per il ricollocamento del personale della rsa Villa Santa Maria

giovedì, 22 febbraio 2018, 18:14

Il sindaco Alessandro Tambellini dà seguito a quanto annunciato durante il consiglio comunale di martedì 20 febbraio scorso quando – a seguito di una deliberazione dell'assemblea comunale - ha ricevuto ufficialmente mandato a fare quanto possibile per tutelare sia gli ospiti della struttura che i livelli occupazionali della residenza sanitaria assistenziale “Villa Santa Maria”. Così questo pomeriggio il primo cittadino ha firmato una lettera di invito indirizzata alle Organizzazioni sindacali, alla direzione generale della Azienda ASL Toscana Nord Ovest e al responsabile del Centro per l'impiego di Lucca per costituire un tavolo di discussione con l'obiettivo di definire le azioni utili per ricollocamento del personale della r.s.a. che dovrà essere chiusa per un lungo periodo in ragione di complessi lavori di ristrutturazione. L'appuntamento, che si svolgerà a porte chiuse, è fissato per il prossimo martedì (27 febbraio) presso Palazzo Orsetti.

La struttura in questione ospita attualmente 28 anziani e dà lavoro a 50 lavoratori. Per la messa a norma, secondo le attuali disposizioni di legge, l'amministrazione ha verificato la necessità di 2,5 milioni di euro, con interventi della durata non inferiore a un anno.