Cronaca



"Il tramonto in bici sul Fiume": iniziativa del gruppo "Noi che amiamo il Serchio"

martedì, 6 febbraio 2018, 13:38

In bici a vivere il tramonto sul Serchio, in occasione della giornata internazionale per le aree umide: per contribuire tutti insieme a rendere il Fiume più vivo, più fruito e più sicuro.

E' la nuova iniziativa che organizza il gruppo "Noi che amiamo il Serchio", stavolta in collaborazione con "Escursioni personalizzate". L'appuntamento è per sabato prossimo (10 febbraio), con partenza alle ore 14,30 da piazza San Frediano, nel Centro storico: dove chi non ha a disposizione la sua bicicletta, potrà noleggiarla in loco. L'escursione prevede una pedalata a nord di Monte San Quirico, in una parte del Parco fluviale meno frequentata e conosciuta, ma molto bella per la morfologia dell'alveo fluviale: che in questo tratto forma isole, barre mobili, zone di buca con poca corrente alternate a zone con cascatelle, con vegetazione naturale e un'interessante comunità di uccelli.

"Il tramonto sul fiume e sulle colline che lo circondano è uno spettacolo di rara bellezza – spiega il gruppo "Noi che amiamo il Serchio" - e noi aspetteremo insieme questo momento per una merenda conviviale. Con le nostre iniziative, desideriamo contribuire a far sì che il Fiume torni ad essere a pieno quel luogo di natura e socialità, che tutti noi desideriamo. Certo, un ruolo importante, in questo processo, sono chiamati a svolgerlo gli Enti preposti: che a nostro avviso devono dimostrare più attenzione, e anche individuare maggiori risorse per la cura del parco fluviale. Ma pure i cittadini non sono dispensati da un impegno ancora più forte in tale direzione: cominciando finalmente a pensare il Fiume come un bene comune, che essendo di tutti appartiene anche ad ogni singola persona".

Il percorso da fare in bici è della lunghezza complessiva di circa 14 chilometri, in piano o con leggeri saliscendi, ed è adatto a tutti. L'accompagnamento sarà da parte di una guida ambientale escursionistica AIGAE, dotata di binocoli e guide ornitologiche. Si richiede un contributo volontario e in aggiunta il costo della merenda, che sarà organizzata in un locale in prossimità del fiume. Le prenotazioni devono pervenire entro sabato mattina (10 febbraio) ai numeri 3348071351 o 3473166283. Noi che amiamo il Serchio è anche su facebook, con la sua pagina.