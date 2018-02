Imt, Corbellini si dimette dal consiglio direttivo

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 12 febbraio 2018, 10:40

Singolare dichiarazione, quella messa in atto da un misterioso (o misteriosa) spasimante che ieri sera ha fatto apparire sulle pareti delle mura illuminate, l'eloquente scritta: "Quieres casarme?" che in lingua spagnola pare voglia dire: "Vuoi sposarmi?"

domenica, 11 febbraio 2018, 21:54

Tragedia sfiorata questa sera a San Filippo per un incidente stradale che ha coinvolto tre auto una delle quali, una Fiat Panda rossa, condotta da un uomo, aveva imboccato contromano via Ferdinando Martini scontrandosi prima con una Fiat Punto e, quindi, andando a sbattere contro una Peugeot per poi capovolgersi

domenica, 11 febbraio 2018, 15:05

Dopo aver parlato dell’architettura generale della riforma del Terzo settore, durante un primo ciclo di incontri nelle città toscane avviato l’11 gennaio, è ora la volta degli appuntamenti per affrontare le novità fiscali e contabili della riforma, tra agevolazioni, social bonus e rendicontazione

domenica, 11 febbraio 2018, 11:56

Sono state controllate nel complesso 60 autovetture e oltre 90 persone. Sono stati complessivamente impiegati 30 militari, i quali hanno operato lungo le principali vie di comunicazione dei comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Porcari e Montecarlo

sabato, 10 febbraio 2018, 15:11

Aligi Soldati, dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ha parlato di fronte ai consigli comunale e provinciale, convocati in seduta congiunta al Real Collegio per celebrare la giornata dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra

sabato, 10 febbraio 2018, 13:31

L'associazione "Sinistra con", nata per dare continuità all'impegno di tante donne e uomini di sinistra che hanno promosso alla recenti elezioni comunale la lista "Sinistra con Tambellini", ha promosso per martedì prossimo (13 febbraio), dalle 17 alle 19,30, al circolo Arci in via Pisana 1231 interno, il secondo seminario sui...