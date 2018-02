Cronaca



In manette 34enne rumeno per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

mercoledì, 7 febbraio 2018, 14:23

Ieri sera, intorno alle 22, le volanti hanno arrestato un ragazzo rumeno di 34 anni, per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'uomo era stato notato poco prima, insieme ad un complice, mentre, alla guida di un furgone, poi risultato rubato due mesi prima a Cecina, si introduceva in un cantiere a Sant'Alessio e asportava una betoniera per lavori edili.

Le volanti, giunte alla ricerca del furgone, lo hanno intercettato mentre procedeva nel senso di marcia opposto. L'auto della polizia si è frapposta impedendo la fuga: i due ladri, non potendo procedere oltre, sono scesi dal veicolo e scappati in direzione opposte.

Uno dei malviventi è stato inseguito nei campi vicini e, infine, raggiunto; il ladro nel tentativo di divincolarsi ha causato lesioni ad uno degli operatori.

Oggi, a seguito dell'udienza di convalida il rumeno è stato sottoposto alla misura della custodia in carcere. Sul complice sono in corso le indagini della locale squadra mobile.