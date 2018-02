In onda su RaiTre la prima puntata di "Commissari - sulle Tracce del Male"

Altri articoli in Cronaca

sabato, 17 febbraio 2018, 15:36

Oltre 630 mila euro di interventi, per ampliare la struttura e ad avviare la complessa opera di messa in scurezza, che l'edificio - nato decenni e decenni fa come dormitorio di profughi istriani, e quindi strutturalmente poco adatto ad ospitare un istituto scolastico - necessita

sabato, 17 febbraio 2018, 12:06

Ad oggi sono 473, su circa 2000 complessive, le concessioni cimiteriali in scadenza che sono state rinnovate nell'intero territorio comunale di Lucca. Molte sono quindi quelle ancora non rinnovate, dopo diverse proroghe concesse dall'amministrazione comunale di Lucca, mentre sta per arrivare il termine ultimo per confermare le concessioni cimiteriali in...

sabato, 17 febbraio 2018, 12:02

Per 40 anni è stato responsabile del depuratore di Lucca, dando un contributo fondamentale allo sviluppo di un'infrastruttura cruciale per la sostenibilità ambientale del comune di Lucca. E' arrivato il giorno della pensione per il dirigente della Geal Mauro Fabro e l'azienda che gestisce il servizio idrico nel comune di...

sabato, 17 febbraio 2018, 09:50

Brutto incidente ma fortunatamente senza gravi conseguenze per un giovane automobilista di circa 25 anni che questa mattina verso le 8.00, stava transitando con la sua Renault Clio sulla via di Moriano, nei pressi dell'imbocco per il ponte Dalla Chiesa

sabato, 17 febbraio 2018, 09:07

Proseguono in modo serrato i controlli del Nucleo di vigilanza ambientale della polizia municipale in collaborazione con Sistema Ambiente. Al centro dell'attività degli agenti è la repressione dei fenomeni di abbandono rifiuti e del mancato rispetto delle norme relative alla raccolta differenziata nel centro storico

venerdì, 16 febbraio 2018, 19:23

Un'altra puntata della delegazione trattante sul tema delle nuove turnazioni dei vigili urbani di Lucca. Un confronto teso a tratti quello di oggi, durante il quale le parti - amministrazione comunale e sindacati - non si sono avvicinate. Con un elemento nuovo, annunciato dall'amministrazione