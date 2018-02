Cronaca



Kukù, sette giorni di stop per motivi di sicurezza

martedì, 27 febbraio 2018, 10:34

A partire da ieri, per sette giorni, attività sospesa per il Kukù di Antraccoli. A sancirlo un provvedimento, adottato dal questore di Lucca Vito Montaruli, della polizia amministrativa che ha notificato al titolare della discoteca la sospensione delle autorizzazioni amministrative per motivi di sicurezza pubblica.



L'adozione del provvedimento si è resa necessaria a causa di fatti violenti verificatisi nelle immediate vicinanze del locale, a seguito dei quali i personaggi coinvolti hanno riportato lesioni personali. Si tratta di un provvedimento preventivo a tutela della pubblica sicurezza e dell'incolumità degli avventori che risponde alla finalità di evitare il ripetersi di atti di violenza correlati all'attività dell'esercizio pubblico. Già in passato il locale è stato destinatario di analoghi provvedimenti che ne hanno determinato la chiusura temporanea.



Sono in corso ulteriori verifiche sui locali di intrattenimento nella provincia lucchese.