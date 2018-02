Cronaca



L'addio commosso ad Andrea Lucchesi. Il vescovo: "Rispettate il codice della strada"

mercoledì, 7 febbraio 2018, 18:32

di Eliseo Biancalana

Una folla numerosa, composta e commossa ha dato il suo addio ad Andrea Lucchesi, il giovane di 21 anni che ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto pirata il 4 febbraio in Darsena. Dal funerale, celebrato dall'arcivescovo Italo Castellani nella chiesa di San Macario in Piano, è venuto un forte messaggio ai giovani affinché rispettino le regole del codice della strada.

Sul feretro posto davanti all'altare sono stati distesi dei fiori. Quattro vigili del fuoco hanno vegliato in divisa, per tutta la funzione religiosa, ai lati della bara. Si è trattato di un omaggio nei confronti del loro collega Mario, padre del ragazzo scomparso, seduto nella prima fila della chiesa con la madre e il fratello di Andrea, Fiorella e Giacomo. Il vescovo e gli amici del defunto hanno voluto dare il loro commosso abbraccio ai familiari. La chiesa, gremita di persone, ha assistito in rispettoso silenzio, con la commozione che si leggeva negli occhi e nei volti di molti. Lo stesso arcivescovo non ha nascosto il suo turbamento. "Io ho solo la Parola di Dio, non ho altre parole da annunciare" ha detto, ammettendo la difficoltà di dare un senso a una morte dovuta "a una superficialità che facciamo fatica a comprendere". Monsignor Castellani ha comunque espresso la convinzione che Andrea sia oggi vivente al cospetto di Dio. "Questa non è una poesia, non è una favola: è la nostra fede!"

"Il giusto, anche se muore prematuramente, troverà riposo" ha recitato il Salmo, e per l'arcivescovo queste parole si applicano perfettamente ad Andrea. "Non posso pensare a un giovane come a un ingiusto". Monsignor Castellani ha anche colto l'occasione per lanciare un appello ai giovani, "perché la morte di Andrea non sia vana". "Ragazzi, rispettate voi stessi e gli altri" è stato il monito dell'arcivescovo, che ha invitato in particolare all'osservanza del codice della strada. "Carissimo Andrea – ha concluso – permettimi di farmi voce di quanti ti vogliono bene per dirti grazie del bene che hai fatto nella tua breve vita, dell'affetto che hai seminato e dell'amore che hai donato". Commosso alla fine della messa il ricordo degli amici. Il parroco, don Marek Labuc, ha invitato i giovani a rifiutare la cultura dello sballo. Un applauso scrosciate ha seguito l'uscita dalla chiesa del feretro, con molti dei presenti che facevano fatica a trattenere le lacrime.

Le tante persone accorse per il funerale (anche da fuori San Macario in Piano) hanno provocato un aumento del traffico nella zona, che è stato regolato dal personale della polizia municipale.