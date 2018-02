Cronaca



LAM verde: dal 7 febbraio verrà parzialmente ripristinato il trasporto pubblico locale

lunedì, 5 febbraio 2018, 18:04

Da mercoledì 7 febbraio viene parzialmente ripristinato il servizio della linea LAM verde che era stato interrotto per i lavori alla pavimentazione di via Vittorio Veneto, in corrispondenza di piazza Napoleone. In particolare la linea non raggiungerà più la Stazione Ferroviaria ma per questo scopo sarà possibile usufruire della LAM Rossa che garantirà il servizio di attraversamento del centro storico sull'asse nord a sud.

Dal 7 febbraio al 31 marzo la Linea LAM Verde direzione Stazione FS, partendo dal capolinea del Parcheggio Tagliate, come sempre percorrerà via delle Tagliate, via Pannunzio, viale Carlo del Prete, ingresso in città a Porta Santa Maria (dove sarà possibile scendere per prendere la LAM Rossa per la Stazione FS) poi via della Cavallerizza, via Cesare Battisti, piazza San Salvatore, via Calderia, Piazza San Michele in Foro, via Vittorio Veneto, fino all'angolo con via Vittorio Emanuele II. Qui il percorso muterà e la navetta svolterà a destra percorrendo tutta via Vittorio Emanuele II fino al capolinea provvisorio di Piazzale Verdi.

La linea LAM Verde direzione Park Tagliate effettuerà il percorso inverso partendo dal capolinea provvisorio di piazzale Verdi, poi via Vittorio Emanuele II e svoltando a sinistra sul percorso normale (via Vittorio Veneto, piazza San Michele in Foro, via Calderia, piazza San Salvatore, via Cesare Battisti, via della Cavallerizza, piazza Santa Maria, via Matteo Civitali, via del Brennero, Borgo Giannotti, via delle Tagliate fino al capolinea al parcheggio delle Tagliate. Per informazioni è attivo il numero verde VaiBus 800 602525 e il sito web www.lucca.cttnord.it