L'antico orologio sulla torre delle Ore torna a dar voce alla città grazie al progetto del Rotary club di Lucca

giovedì, 8 febbraio 2018, 16:09

di barbara ghiselli

“La voce di Lucca è tornata a farsi sentire”. Queste le parole di Alessandro Biancalana, presidente dell'Opera delle Mura quando, questa mattina, l'orologio della torre delle Ore è tornato a scandire il tempo della città grazie al progetto del Rotary club di Lucca e al contributo determinante della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca insieme ad altre aziende. Grande soddisfazione da parte di Giancarlo Nolledi, presidente del Rotary club di Lucca, che ha ricordato che la realizzazione del progetto di restauro dell'orologio e di valorizzazione della Torre delle Ore da parte del Rotary è iniziato l'anno precedente al suo mandato quando era presidente Paolo Cattani. “Non posso che essere felice di vedere i risultati – ha evidenziato Cattani – di questo progetto che il Rotary ha deciso di portare avanti e che ha trovato in tutti i soci grande impegno e volontà per la realizzazione dello stesso”. E' stato inoltre fatto presente che il restauro dell'orologio è stato affidato alla ditta Giovanni Ermini di Firenze che ha eseguito uno splendido lavoro. Il sindaco, Alessandro Tambellini, entusiasta, perchè finalmente l'orologio tornerà a scandire il tempo della città, come ha fatto per molti secoli prima che un guasto ne fermasse la voce, ha ricordato che, per non disturbare ed evitare un eccessivo 'scampanio' notturno, i rintocchi saranno suonati quotidianamente solo dalle ore 8 alle ore 20. Per poter far questo è stato montato un nuovo timer elettronico affinchè controlli il suono delle campane senza modificare il meccanismo dell'antico dispositivo realizzato dall'orologiaio ginevrino Louis Simon nel 1752 per la repubblica di Lucca. Grazie ad un contributo di circa 12 mila euro quindi a cui hanno aderito oltre la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca anche sponsor come Akeron srl, Cartografica Galeotti spa, Lucar srl, Tagetik software srl e Toscotec spa, le campane della Torre delle Ore torneranno a a suonare alla romana. Qual è la caratteristica del suono alla romana? Il suono delle ore si dice alla romana (quando si considerano le ore da una a sei, dividendo il giorno in quattro parti) ed è scandito dalla campana più grande, mentre i quarti sono suonati da due campane più piccole.

Erano presenti tra gli altri anche Maria Luisa Beconcini dell'Opera delle Mura e Vittorio Armani della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Nell'occasione è stato detto che l'orologio di Louis Simon, restaurato dal Rotary club di Lucca, è stato esposto nella primavera 2017 all'interno della mostra” Antichi rintocchi. L'orologio della Torre restaurato ed altri orologi in mostra” presso la banca del Monte.

Qualche notizia storica sulla Torre delle ore?

Affittata dal Comune di Lucca e poi comprata alla famiglia Diversi, la Torre delle Ore ospita dal 1390 l'orologio pubblico dotato inizialmente del rintocco di una sola campana. Un secolo dopo vi fu applicato il quadrante. Nel 1752, dopo varie modifiche dei meccanismi succedutisi nel corso dei secoli, la Repubblica di Lucca commissionò all’orologiaio ginevrino Louis Simon la costruzione di un moderno meccanismo che fu installato due anni dopo con la collaborazione dell’orologiaio lucchese Sigismondo Caturegli, dotato di un nuovo quadrante e tre nuove campane, fuse dal fonditore lucchese Stefano Filippi.

Visitatori in crescita alla Torre delle Ore: nell'anno 2017 incassi +63 per cento rispetto all'anno 2013, trend in aumento nell'ultimo quinquennio

La storica Torre delle Ore è una meta sempre più apprezzata e visitata da cittadini e turisti in tutti i mesi di apertura al pubblico. È quanto si desume dai dati sugli incassi della biglietteria registrati dal 2013 al 2017: una crescita quasi continua. Nel 2013 gli incassi della biglietteria assommavano a 91 mila 173,06 euro. Nel 2014 la cifra era aumentata fino a 121.718,03 euro pari a un +33 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2015 111 mila 464 euro con una leggera flessione -8,42 per cento non ha interrotto il trend generale confermato nel 2016 con 138 mila 1 euro +23,8 per cento e nel 2017 149 mila 87,08 euro pari a un+8 per cento rispetto sempre all'anno precedente.

ANNO 2013

Gennaio (2013) 0 euro

Febbraio (2013) 0 euro

Marzo (2013) 5 mila 145 euro

Aprile (2013) 9 mila 116,06 euro

Maggio (2013) 12 mila 177 euro

Giugno (2013) 10 mila 402 euro

Luglio (2013) 18 mila 996 euro

Agosto (2013) 19 mila 459 euro

Settembre (2013) 11 mila 284 euro

Ottobre (2013) 3 mila 593 euro

Novembre (2013) 1.001 euro

Dicembre (2013) 0 euro chiusura stagionale

TOTALE 2013 91 mila 173,06 euro

ANNO 2014

Gennaio (2014) 0 euro chiusura stagionale

Febbraio (2014) 0 euro chiusura stagionale

Marzo (2014) 5 mila euro

Aprile (2014) 12 mila 917 euro

Maggio (2014) 11 mila 655 euro

Giugno (2014) 12 mila 759 euro

Luglio (2014) 20 mila 820,03 euro

Agosto (2014) 30 mila 487 euro

Settembre (2014) 16 mila 855 euro

Ottobre (2014) 10 mila 505 euro

Novembre (2014) 720 euro

Dicembre (2014) 0 euro chiusura stagionale

TOTALE 2014 121 mila 718,03 euro

ANNO 2015

Gennaio (2015) 0 euro chiusura stagionale

Febbraio (2015) 0 euro chiusura stagionale

Marzo (2015) 4 mila 317 euro

Aprile (2015) 13 mila 627 euro

Maggio (2015) 14 mila 395 euro

Giugno (2015) 12 mila 99 euro

Luglio (2015) 17 mila 495 euro

Agosto (2015) 26 mila 634 euro

Settembre (2015) 14 mila 739 euro

Ottobre (2015) 7 mila 861 euro

Novembre (2015) 297 euro

Dicembre (2015) 0 euro chiusura stagionale

TOTALE 2015 111 mila 464 euro

ANNO 2016

Gennaio (2016) 0 euro chiusura stagionale

Febbraio (2016) 0 euro chiusura stagionale

Marzo (2016) 10 mila 44 euro

Aprile (2016) 11.754 euro

Maggio (2016) 13.847 euro

Giugno (2016) 16.207 euro

Luglio (2016) 24.485 euro

Agosto (2016) 32.944 euro

Settembre (2016) 16.163 euro

Ottobre (2016) 12.090 euro

Novembre (2016) 467 euro

Dicembre (2016) 0 euro chiusura stagionale

TOTALE 2016 138 mila 1 euro

ANNO 2017

Gennaio (2017) € 0,00 euro chiusura stagionale

Febbraio (2017) € 0,00 euro chiusura stagionale

Marzo (2017) 3 mila 133 euro

Aprile (2017) 21 mila 190 euro

Maggio (2017) 10 mila 802 euro

Giugno (2017) 15 mila 857 euro

Luglio (2017) 26 mila 895 euro

Agosto (2017) 31 mila 895,08 euro

Settembre (2017) 22 mila 248 euro

Ottobre (2017) 15 mila 445 euro

Novembre (2017) 1.622 euro

Dicembre (2017) 0 euro chiusura stagionale

TOTALE 2017 € 149.087,08 euro