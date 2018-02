Cronaca



Lascia l'eredità alla Misericordia, ma la moglie non ci sta e ricorre al tribunale

lunedì, 26 febbraio 2018, 22:22

Una complessa storia sfociata in una battaglia legale, quella che vede protagonisti una coppia di anziani coniugi, lui defunto, e la confraternita del paese di Borgo a Mozzano, dove oggetto della contesa pare sia l'eredità dell'uomo.

A raccontare alla stampa quanto accaduto, è Gabriele Saracino (nella foto), titolare di un locale di ristoro, affittuario dell'immobile di proprietà dei due anziani, il quale durante la sua conduzione, sostiene di aver assistito ad una serie di situazioni poco chiare che vedrebbero, a suo dire, una sorta di raggiro avvenuto ai danni dei due proprietari.

L'anziano defunto, secondo il lungo racconto di Saracino, avrebbe lasciato nel testamento la sua proprietà interamente alla Misericordia di Borgo a Mozzano, estromettendo la moglie da tutto il patrimonio ereditario. La storia inizierebbe nel gennaio 2012, quando l'anziano inizia ad ammalarsi e a stare male, per poi finire ricoverato nella struttura per anziani della locale Misericordia di Borgo a Mozzano.

Tempo dopo, la coniuge decide anch'essa di trasferirvisi definitivamente, sia per necessità personale, sia per star vicina giorno e notte al compagno di una vita, fino al giorno della morte dello stesso, avvenuta a ottobre del 2015. Poco tempo dopo la morte del marito, la signora viene a sapere della pubblicazione del testamento, in cui la Misericordia figura erede della sua proprietà secondo le ultime volontà dell'uomo. Nel testamento la donna non compare menzionata.

"Mi sono interessato subito alla vicenda, per vari motivi. Dapprima per aiutare la povera signora rimasta tristemente angosciata da quanto accaduto - sostiene Saracino – e poi anche perché anni fa ho sostenuto dei lavori di ristrutturazione del locale a mie spese dopo la frana del 2009 e oggi vanto quindi un credito di circa 150 mila euro verso la proprietà che a mio dire non sarebbe di certo la Confraternita".

Ago della bilancia che fa scattare molti dubbi, secondo la signora e secondo Saracino, sarebbe il fatto che l'anziano signore, negli ultimi periodi di vita, riguardanti quindi la sua permanenza nel centro d'accoglienza, era malato a tal punto da non essere lucido a sufficienza da poter scrivere un testamento di proprio pugno, senza addirittura informare la moglie delle sue intenzioni e volontà.

Inoltre, pare che il testamento sia stato datato gennaio 2013, periodo in cui era da poco ospite del centro anziani, suscitando sospetti da parte dei due sulla sua veridicità, visto che, oltretutto, i due avrebbero rilevato nella scrittura una serie di anomalie relative ai tempi, al luogo di nascita ed alla firma dell'uomo, cioè prima il cognome e poi il nome, contrariamente alla sua solita abitudine.

"Cinquanta giorni di permanenza in un centro anziani sono troppo pochi perché una persona possa devolvere con testamento tutti i suoi beni alla struttura, dimenticandosi della moglie - questa l'ira di Gabriele Saracino - Troppe cose non tornano ed ora siamo dietro ad una battaglia legale per far valere i diritti dell'anziana disperata, che non crede assolutamente sull'attendibilità del testamento del marito".

Oggetto della disputa, è la proprietà immobiliare del valore di circa 500 mila euro. La dirigenza della Misericordia ha manifestato la propria estraneità rispetto quanto sostenuto da Saracino e dalla moglie dell'anziano deceduto. La controversia aveva, quindi, fatto nascere la denuncia per l'ipiotesi di reato della circonvenzione d'incapace, che è stata archiviata dal pubblico ministero. Immediato il ricorso da parte di Saracino. Una lunga battaglia che continua imperterrita e che ha già prodotto una consistente serie di faldoni di documenti legali. A marzo è prevista la prossima udienza.