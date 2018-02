Cronaca



Lavori per oltre 630 mila euro alla scuola media di Mutigliano

sabato, 17 febbraio 2018, 15:36

Oltre 630 mila euro di interventi, per ampliare la struttura e ad avviare la complessa opera di messa in scurezza, che l'edificio - nato decenni e decenni fa come dormitorio di profughi istriani, e quindi strutturalmente poco adatto ad ospitare un istituto scolastico - necessita.

E' il cantiere che il Comune di Lucca sta attualmente realizzando alla scuola media di Mutigliano: e che la commissione lavori pubblici ed ambiente del Consiglio comunale, assieme a quella scuola e cultura, ha visitato, durante un sopralluogo congiunto guidato dall'assessore Celestino Marchini e dal tecnico incaricato di seguire l'opera. All'appuntamento erano presenti anche la dirigente scolastica Mariacristina Pettorini, il presidente del collegio di istituto e diversi docenti.

"Il sopralluogo ha rappresentato l'occasione di un lungo e proficuo confronto – spiegano Daniele Bianucci e Teresa Leone, presidenti delle commissioni lavori pubblici e scuola del Consiglio comunale - che ha analizzato puntualmente la portata dei lavori dei lavori in corso, ma anche le criticità che ancora persistono, nonché gli ampi spazi di miglioramento futuro. Come ci ha spiegato la dirigente scolastica, quella di Mutigliano è infatti una scuola in decisa espansione: che già a partire dal prossimo anno amplierà in maniera significativa il numero dei propri alunni. Segno, questo, di una stima diffusa rispetto all'offerta formativa dell'istituto. Coi lavori in corso, il Comune conta di iniziare a dare un contributo importante per migliorare la vita della scuola: ma l'impegno deve continuare anche in futuro, per intervenire sugli aspetti che ancora ci sono stati segnalati".

Il cantiere attualmente aperto riguarda la realizzazione di una scala e di un vano ascensore; la costruzione di due piccoli spazi per attività didattica; il recupero di parte del solaio del primo piano; la ristrutturazione dei locali della palestra, compreso parte del suo tetto. Il personale tecnico si è poi impegnato ad investire eventuali economie, derivate dai lavori, in piccole manutenzioni all'edificio. Tra le richieste emerse durante il confronto, figurano anche la necessità di intervenire sugli accessi ai campi sportivi e di prevedere accorgimenti per il traffico sia pedonale alla scuola, sia veicolare (sulla strada che va dall'istituto per l'infanzia fino all'Agrario). Le commissioni consiliari hanno poi dato mandato all'assessore Marchini di individuare come prioritaria l'istallazione di alcuni impianti luce, all'altezza della scuola e del suo parcheggio, assumendosi l'impegno di monitorare il buon esito della richiesta