Cronaca



“Le istituzioni vogliono promuovere la vaccinazione o vogliono escludere i bambini?”

domenica, 18 febbraio 2018, 14:21

Questa è la domanda che si pongono i genitori del gruppo libera scelta di Lucca dopo aver appreso dalla lettura della cronaca locale che la prossima settimana si terrà un incontro fra i dirigenti scolastici in merito alla linea da tenere sulla questione vaccini in vista del 10 marzo.



"Questa riunione - si legge in un comunicato a firma del gruppo genitori per la libera scelta di Lucca - giunge gravemente in ritardo rispetto alle istanze delle famiglie che chiedevano già a novembre chiarezza. Infatti è importante sottolineare che sulla materia è stata prodotta una quantità di leggi, circolari e documenti , finanche comunicazioni istituzionali, tra loro contradditorie che hanno determinato il caos amministrativo e legale nel quale ci troviamo. Sarebbe stato sufficiente tenere in considerazione la legge 119/2017 che non prevede né esclusioni di minori né indica il 10 marzo come termine utile di consegna dei documenti di accesso da parte delle famiglie alle scuole.

La data del 10 marzo è stata richiamata dalla circolare MIUR del 1/09/2017 solo, ed esclusivamente solo, per le famiglie che all’inizio dell’anno scolastico avevano fornito, come documento per l’accesso, l’autocertificazione . Per tutti gli altri bambini la legge 119 prevede come spazio temporale utile alla regolarizzazione rispetto all’obbligo vaccinale tutto l’anno scolastico poiché il legislatore all’art.1 della medesima dispone la necessità di favorire una adesione spontanea e consapevole alla vaccinazione rendendo quindi la scadenza del 10 Marzo anche non praticabile per motivi pratici ed organizzativi.

Ricordiamo però che l’accordo toscano tra ANCI, ASL e Ufficio regionale scolastico, ha esonerato di fatto tutte le famiglie dalla consegna dei documenti per l’accesso all’inizio dell’anno scolastico.

Se i presidi e i dirigenti comunali intendono comunque applicare in maniera perentoria la legge 119/2017 sarà sufficiente per i genitori dei non in regola la presentazione del documento indicato alla lettera d dell’art 3 comma 1 della legge medesima ovvero “copia della formale richiesta di vaccinazione alla asl territorialmente competente secondo le modalità indicate per la prenotazione” ( art 1 comma 4 della normativa succitata), documento che la maggior parte delle famiglie detiene. La stessa perentorietà la chiedono però i genitori e i cittadini in ordine alle paventate esclusioni, non previste dalla legge 119/2017 e che determinerebbero sui bambini un grave danno emotivo di ordine psicologico non sanabile a posteriori, ma avente il connotato della certezza a fronte di una ipotetica pericolosità rappresentata dalla loro mancata vaccinazione.

E di questa minaccia si continuano a registrare un crescendo di casi in tutta la piana: cartelli timbrati e firmati dai dirigenti e affissi alle porte a vetri delle materne, circolari e avvisi sui diari degli alunni di scuole di vari ordini e grado, insegnanti che paventano la presenza dei carabinieri a scuola dopo il 10 marzo pronti ad impedire l’accesso ai bambini e alle loro famiglie. Clima vessatorio divenuto insopportabile e incomprensibile che ha spinto una delegazione dei genitori del gruppo libera scelta a rivolgersi al Primo Cittadino per chiedere garanzie rispetto agli impegni assunti con la delibera comunale n° 61 del 01/08/2017 (delibera votata all’unanimità dal Consiglio comunale che si impegna ad evitare esclusioni e discriminazioni per i bambini momentaneamente non vaccinati per l’anno in corso ) e ribaditi durante l’incontro a Novembre con il Provveditore Prof. Donatella Buonriposi che dovrebbero formalizzarsi con l’approvazione di una mozione da presentarsi in Consiglio Comunale nel più breve tempo possibile.

Ulteriore elemento di confusione è rappresentato dalla lettera di risposta del Ministro Lorenzin all’Anci dove ancora una volta nel tentativo di chiarire quale debba essere il comportamento da tenere per la famiglie dei bambini dei nidi e delle scuole d’infanzia non ancora in regola con le vaccinazioni al 10 Marzo, si da un’informazione priva di qualsiasi riferimento normativo. Infatti mentre la forma indicata dall’Asl dell’eventuale richiesta di appuntamento prevede l’indicazione del nome del bambino interessato e della data del colloquio informativo da sostenere prima della vaccinazione, la Ministra senza alcun motivo comprensibile, indica come forma necessaria ai fini della permanenza dei minori nelle scuole la/le date puntuali delle vaccinazioni da fare. La finalità di una cosi-fatta comunicazione non è chiara anche perché la scuola non può divenire il luogo deputato al controllo dell’applicazione della legge che deve competere invece alla Asl territorialmente deputata; nella legge stessa si fa menzione poi dell’importanza dell’informazione e della persuasione finalizzate ad un’adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni che non può realizzarsi senza un necessario colloquio pre-vaccinale. E mentre le famiglie sono in trepida attesa di notizie che allontanino scenari discriminatori e punitivi per i loro bambini il contesto risulta ulteriormente complicato dalla duplice veste della Prof. Buonriposi; il provveditore candidato nelle file del partito del Ministro Lorenzin ha disilluso tante famiglie che confidavano nell’autonomia dell’esercizio della sua funzione istituzionale e che invece ora rilevano il suo palese conflitto di interesse e la sua conseguente perdità di credibilità".