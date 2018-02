Cronaca



Lorenzo Bertolucci lascia NoiTv dopo 14 anni e approda in Sinergest

venerdì, 16 febbraio 2018, 16:58

Lorenzo Bertolucci, caporedattore e volto noto di NoiTv e Rete Versilia News, lascia il piccolo schermo e approda all'ufficio stampa e comunicazione dell'azienda capannorese Sinergest.

Collaboratore della redazione locale de Il Tirreno, appena laureato in Scienze Politiche, nel 2003 Bertolucci viene chiamato a NoiTv. Anno dopo anno acquisisce incarichi sempre più importanti fino a diventare il caporedattore della redazione di Lucca, il coordinatore della redazione di Viareggio e il responsabile delle attività web. Rappresenta anche il riferimento della redazione nei rapporti con la Rai, di cui NoiTv è service per il territorio provinciale. Nel frattempo collabora per il Corriere Fiorentino, inserto toscano del Corriere della Sera. Dal 2007 è giornalista professionista.

Dopo 14 anni di televisione, Bertolucci ha deciso di intraprendere una nuova strada professionale con Sinergest, dove porta le sue competenze giornalistiche, ma anche relazionali e umane. "Sono emozionato ed entusiasta allo stesso tempo - afferma Lorenzo -. Per molti anni ho raccontato nei miei servizi giornalistici e nelle mie trasmissioni le eccellenze imprenditoriali della provincia di Lucca. Da oggi lo farò cambiando prospettiva, comunicando dall'interno di una di queste aziende".

Sinergest è una software house con sede a Capannori che da oltre 18 anni progetta e sviluppa strumenti software evoluti per consentire l'ottimizzazione e il miglioramento dei processi aziendali. Parliamo di sistemi di gestione integrati, tra i quali spiccano Sistemi Qualità, Sicurezza sul Lavoro, Ambiente, Sistemi Privacy e Sicurezza delle Informazioni. Con l'esperienza accumulata in oltre 500 aziende, Sinergest è riuscita a diventare in Italia un punto di riferimento nel settore, vantando comunque anche installazioni a livello mondiale. A dimostrarlo, il portafoglio clienti che annovera grandi realtà multinazionali, tra cui Wittur Group, primo gruppo indipendente mondiale nel settore dei componenti per ascensori, Engie S.p.a., 1° produttore mondiale indipendente di elettricità, Chromavis Fareva, secondo maggior operatore a livello mondiale nel settore BtoB make up, Cromology Italia, leader nella produzione di pitture per l'edilizia (marchi Max Meyer, Duco, Viero, Tollens), Gruppo Desa, la più importante realtà italiana nella produzione di detergenti e saponi (marchi ChanteClair, Spuma di Sciampagna, Persavon, Sauber), Gruppo Barry Callebaut, leader mondiale B2B nella fabbricazione di prodotti a base di cacao e cioccolato.