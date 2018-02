Cronaca



L’osteoporosi non fa più paura: in un incontro i segreti per affrontarla al meglio

giovedì, 22 febbraio 2018, 11:03

L’osteoporosi, cos’è e come affrontarla al meglio sarà il tema dell’incontro – a ingresso gratuito - in programma sabato 24 febbraio, a partire dalle 17, nella sala conferenze della sede lucchese del Coni (viale Luporini a Sant’Anna), organizzato dal Centro Studi Attività Motorie e dall’Unione nazionale dei Veterani dello Sport ‘Dovichi’ e con il patrocinio del Coni.

L’incontro ‘Sport e Osteoporosi’ tratterà la condizione dell’osteoporosi in rapporto all’attività motoria e sportiva. Particolare attenzione sarà data agli effetti della malattia sulla fisiologia del tessuto osseo e alla necessità di una sana e corretta attività sportiva. A questo proposito, saranno illustrate le attività più idonee anche in un’ottica di prevenzione e, a grandi linee, verranno illustrati i mezzi di contenimento dei danni creati dall’osteoporosi, sia per il suo trattamento, sia per mantenere una sana (e necessaria) vita motoria.

A parlare di questo tema saranno: Alessandro Nutini, formatore dell’Unione nazionale chinesiologi – Settore Biomeccanica; Stefano Rossi, direttore sportivo del Centro studi attività motorie e Pierluigi Morbini, tecnico ortopedico dell’Istituto ortopedico Filippi.

Per informazioni e appuntamenti: Csam Lucca – via di Tiglio 94, Arancio – tel: 393/0999183 – mail: info.csam@gmail.com