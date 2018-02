Cronaca



Lucca accessibile alla Zero Conference di Vienna

venerdì, 23 febbraio 2018, 13:06

Lucca accessibile si presenta alla Zero Conference di Vienna, appuntamento internazionale sulla disabilità il cui tema 2018 torna ad essere l'accessibilità.

È stata Elizabeth Franchini, delegata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca a partecipare all'incontro, ad intervenire oggi (giovedì 22 febbraio) alla sessione "GAATES Forum on Urban Development" incentrata su collaborazioni e universal design, per illustrare l'opera svolta in questi anni a Lucca dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca in collaborazione con numerosi partner pubblici e privati: un'altra occasione per far conoscere la città e gli sforzi portati avanti per renderla maggiormente accessibile e inclusiva.

"La rete delle persone e delle organizzazioni coinvolte a livello mondiale è in espansione, ed è stata, come al solito, parte attiva nella nomina e selezione delle pratiche e politiche innovative – spiegaElizabeth Franchini -. La Zero Conference ha lo scopo di collegare gli invitati provenienti da diversi settori della società in modo che possano condividere e discutere idee e concetti che funzionano davvero; soluzioni concrete che esistono e vengono rese fruibili nel mondo. E, quindi, in uno sforzo congiunto, contribuire a sostenere l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in tutto il mondo".

In questa edizione sono state condivise 68 pratiche innovative e 15 politiche innovative, selezionate da una rete di esperti provenienti da tutto il mondo. Tra i relatori principali vi sono rappresentanti di alto livello di organizzazioni internazionali, dirigenti di aziende multinazionali, rappresentanti di organizzazioni non governative, rappresentanti delle persone con disabilità, imprenditori e molti altri.

GAATES (Global Alliance on Accessible Technologies and Environments - Alleanza Globale su tecnologie e ambienti accessibili) è la principale organizzazione internazionale dedicata alla promozione dell'accessibilità degli ambienti costruiti e virtuali e alla promozione dei Principi guida della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), adottata nel dicembre 2006; è stata costituita nel 2007 da un consorzio internazionale dedicato alla promozione dell'accessibilità in tutto il mondo ed è consulente nel Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e del Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (DESA) dal 2008.