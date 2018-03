Cronaca



Lucca si sveglia ricoperta di neve

giovedì, 1 marzo 2018, 08:56

Si è svegliata così stamattina Lucca. Ricoperta da uno strato di neve che ha finito per imbiancare i tetti e le vie del centro storico. Una nevicata sostanziosa che non ha risparmiato le frazioni e le località della Piana anch'esse imbiancate durante la notte.



Al momento non si registrano particolari disagi. Le scuole sono state preventivamente tutte chiuse e questo ha sicuramente agevolato la gestione dell'allerta. Le strade risultano, al momento, tutte percorribili. Il consiglio per tutti gli automobilisti è comunque quello di dotarsi di tutte le misure del caso, dai pneumatici da neve efficienti fino alle catene. Massima attenzione anche per i pedoni dato il rischio ghiaccio.



Le previsioni meteo prevedono comunque un innalzamento delle temperature nel corso della giornata quindi è possibile che le precipitazioni da nevose si trasformino in piovose nel pomeriggio.