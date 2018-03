Cronaca



Maltempo, imprese Cna a protezione del territorio

giovedì, 1 marzo 2018, 12:44

C’è grande lavoro sulle strade dovuto all’abbondante precipitazione di neve che ha imbiancato la città. Alcune delle aziende che stanno lavorando per permettere di tornare ad un’attività normale sono associate alla Cna che ha espresso grande soddisfazione per l’impegno di queste ultime ore delle imprese artigiane del territorio. I mezzi di una di queste, la Toscana Costruzioni di Viviani & C., hanno lavorato tutta la notte prima con lo spargimento di sale e poi – appena ha iniziato a nevicare – hanno usato le lame sgombraneve davanti e, in contemporanea, il sale dietro.

“Gli artigiani sono un punto di riferimento non solo per l’economia del territorio – ha detto il presidente Cna Andrea Giannecchini - ma anche nei momenti di difficoltà, a disposizione del Comune di Lucca e della Protezione Civile. Ci riempie di orgoglio pensare che aiutiamo imprese di eccellenza non solo fra i balneari, la nautica, le estetiste, nelle costruzioni, ma anche con gli sgombraneve più efficienti del territorio”.