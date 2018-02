Cronaca



Marco Chiari fa causa allo stato e ai magistrati che lo avevano fatto arrestare

mercoledì, 21 febbraio 2018, 15:43

L'aveva promesso. Una volta che fosse uscito completamente pulito dal processo intentato contro di lui per l'accusa di corruzione ai tempi in cui era assessore della giunta di Mauro Favilla, avrebbe adito le vie giudiziarie per far pagare il giusto risarcimento a coloro che lo avevano rovinato facendolo arrestare ingiustamente nel giugno 2011. Marco Chiari, 69 anni, geometra, venne arrestato il 15 giugno 2011 su richiesta del pubblico ministero Fabio Origlio e su ordine di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip Simone Silvestri. Due settimane più tardi il tribunale del riesame di Firenze annullò il provvedimento cautelare disponendo la immediata scarcerazione dell'imputato.

Quindici giorni di vacanza a spese dello stato al resort San Giorgio in Pelleria che Marco Chiari non solo non ha mai dimenticato, ma nemmeno digerito: "E' vero - commenta Chiari - Ritengo che in un paese civile quando uno sbaglia deve pagare. Io ho chiesto allo stato di rimborsarmi di tutti i danni morali e materiali che ho subìto a causa di una colpa grave da parte di coloro che mi hanno fatto arrestare e poi rinviato a giudizio e condannato. I giudici, alla fine, hanno stabilito che non c'è mai stata alcuna corruzione e che io non ho commesso alcun reato. A me, però, questo non basta. Ho sofferto come un cane, ci sono state persone che mi hanno tolto il saluto, una situazione economica disastrosa e tutto ciò per delle accuse rivelatesi, poi, infondate. Ora è giusto che qualcuno paghi e in questo caso dovrà pagare lo stato visto che a sbagliare sono stati suoi dipendenti".

Per i 14 giorni di carcere trascorsi nel giugno 2011, il geometra Chiari ha già ottenuto un risarcimento di 9 mila 760 euro.

"Per tutto quello che ho patito - conclude Marco Chiari - mi sono rivolto al Tribunale di Genova e tramite il mio avvocato Antonio Marrone del foro di Taranto ho citato la presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore chiedendo di dichiarare la responsabilità dello Stato per colpa grave dell'allora Pubblico Ministero Dott. Fabio Origlio e dell'allora Giudice per le Indagini Preliminari Dott. Simone Silvestri e condannarli al risarcimento dei danni patrimoniali, subiti dal sottoscritto e quantificati in 6 milioni 400 mila euro. La prima udienza è stata richiesta per il 5 giugno 2018. Preciso che questo procedimento risulterebbe il primo in Italia. Ora queste persone che ingiustamente mi hanno rovinato la vita dovranno rispondere in prima persona dei loro errori come sarebbe normale in un Paese civile".