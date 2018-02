Cronaca



Navetta danneggiata da una pietra della strada in via San Nicolao

sabato, 3 febbraio 2018, 16:15

Verso le 15 di oggi una navetta del VaiBus e un'automobile sono rimaste danneggiate a causa di una pietra smossa lungo la strada.A essere danneggiate sono state la pedana per disabili del mezzo pubblico e una ruota dell'auto. Non c'è stato nessun ferito. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e il personale del comune di Lucca. Per la navetta è dovuto intervenire un carroattrezzi. L'episodio ha provocato un rallentamento del traffico. Sul posto sono attesi gli operai per riparare la strada.

Eli. Bi.