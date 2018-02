Cronaca : casone di profecchia



Neve fresca sulle piste per un week-end da favola al Casone

giovedì, 15 febbraio 2018, 17:27

di andrea cosimini

Finalmente un inverno alla "vecchia maniera". L'abbondante neve precipitata sulle nostre cime rappresenta infatti un toccasana per l'economia d'alta quota e per tutto l'indotto che gravita attorno alle attività sportive della montagna.



Al Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana, la neve ha raggiunto un'altezza di 50-70 centimetri ed ha permesso ai gestori degli impianti sciistici di tenere aperte tutte le piste in vista di un week-end che si preannuncia carico di divertimento. Le temperature, nonostante la notte scendano abbondantemente sotto lo 0, sono eccezionali durante la giornata e la neve sulle piste è ideale per sciare.



"Una stagione invernale vecchio stampo - commenta soddisfatto Giuseppe Regoli, titolare del Centro Turistico Albergo Ristorante "Il Casone" -. Nevica praticamente tutti i giorni e questo ci ha permesso di aprire tutti gli impianti, dalla pista di discesa più alta alle sciovie, fino al nostro pezzo forte, i campi scuola, dove i ragazzi delle scuole e le famiglie trascorrono le loro settimane bianche a fianco degli istruttori. La soddisfazione più grande si legge proprio nei sorrisi stampati sui volti dei bimbi e dei ragazzi venuti fino ad oggi a sciare sulle nostre piste".



Una stagione così ridona sicuramente slancio all'economia di questi posti che, altrimenti, costringerebbe certe strutture di montagna a rimanere chiuse. "In una zona come questa - ha sottolineato Regoli - un inverno del genere regala lavoro a tante famiglie ed è salutare anche per tutto l'indotto (bar, benzinai, etc.) da Castelnuovo in su. Nonostante il momento difficile, abbiamo cercato anche quest'anno di mantenere prezzi accessibili a tutti con un omaggio speciale per i ragazzi delle scuole su ski-pass e noleggio sci-scarponi che dà la possibilità a tutti di ritornare a farci visita".



Insomma, tanto sci sulle piste, ma non solo. "Fino al 18 marzo verranno a farci visita le scuole - ha concluso Regoli - e nel week-end attendiamo le famiglie anche presso il nostro albergo. Un week-end di sci, bob e passeggiate a contatto con la natura con la possibilità di inoltrarsi nei boschi delle nostre montagne, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, e divertirsi sulle ciaspole".