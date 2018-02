Cronaca



Operazione antidoping della polizia: cinque arresti tra cui Luca Franceschi proprietario della Altopack

giovedì, 8 febbraio 2018, 08:09

di eleonora pomponi coletti

Lo spettro del doping torna ad abbattersi sul mondo a pedali, anche se dilettantistico, con l’esecuzione da parte della Procura della Repubblica di Lucca, con delega alla squadra mobile della Questura di Lucca, dell’ordinanza di custodia cautelare (arresti domiciliari), per reati inerenti la commercializzazione illecita e l’assunzione di sostanze dopanti, per alcuni componenti della società ciclistica amatoriale Altopack (tra le prime dieci più importanti a livello dilettantistico sul territorio italiano) e alcuni soggetti ad essa legati.

Luca Franceschi, proprietario di Altopack, che aveva un ruolo chiave nel reclutamento dei giovani più promettentie che li incoraggiava a fare uso di sostanze dopanti (tra cui EPO in microdosi), Narciso Franceschi e Maria Luisa Luciani, rispettivamente padre e madre del proprietario del team, che offrivano al figlio la loro abitazione come sede in cui somministrare agli atleti le sostanze dopanti per via endovenosa successivamente alle gare, Elso Frediani, direttore sportivo di Altopack, con esperienza nella somministrazione di doping e che aveva il compito quindi di curare la preparazione atletica dei ragazzi e che assicurava loro l’assistenza medica necessaria per la corretta assunzione delle sostanze così da eludere i controlli, Michele Viola, ex corridore e preparatore atletico del team subentrato dopo l’allontanamento di Frediani, che ha venduto a Luca Franceschi l’EPO e ha dato consigli su come farla assumere, Andrea Bianchi, farmacista e ciclista amatoriale che riforniva gli atleti di ormoni e altri farmaci coadiuvanti dell’EPO, da somministrare in vena.

Oltre ai membri del sodalizio, ci sono altri 17 indagati; tra di loro un noto medico sportivo al quale Frediani si è rivolto in più occasioni per delle consulenze riguardanti l’utilizzo dei farmaci dopanti e alcune dritte su come eludere i controlli antidoping in occasione del Campionato Italiano Dilettanti del 25/06/2017.

Dovrà rispondere di favoreggiamento e patrocinio infedele un noto avvocato del foro di Lucca che, in assenza di mandato difensivo, essendo a conoscenza dell’ultizzo di sostanze dopanti all’interno del team, ha fornito indicazioni a Frediani e Franceschi su come eludere le indagini.

Indagato anche il secondo DS del team che, pur non facendo parte del sodalizio, ha comunque favorito e somministrato l’assunzione delle sostanze agli atleti; per questo stesso reato è indagata anche la compagna di Franceschi, alla quale spettava il compito di portare i farmaci in gara, così da assicurare una rapida somministrazione agli atleti prima delle competizioni.

Tra gli altri indagati anche un ciclista amatoriale e titolare di un noto ristorante nella provincia lucchese, sponsor dell’Altopack, responsabile di aver rifornito alcuni corridori di sostanze dopanti tramite Frediani, e un secondo ciclista amatoriale, della Garfagnana, che ha aiutato Frediani ad assicurarsi le sostanze tramite canali “alternativi” quando non poteva utilizzare quelli da lui conosciuti.

Dovranno infine rispondere del reato di frode sportiva la maggior parte dei corridori del team che hanno gareggiato nella stagione 2016/17.

L’indagine ha avuto origine a seguito del decesso del giovane LinasRumsas,21 ciclista lituano militante nel Velo Club Coppi Lunata, team ciclistico di Capannori, associato al team lucchese Altopack,figlio dell’ex ciclista professionista lituano Raimondas, avvenuto il 2 maggio 2017. La morte del ragazzo fu individuata da subito come sospetta, poiché nelle competizioni da lui svoltepoco tempo prima del decesso, alcune anche molto impegnative, aveva ottenuto risultati molto migliori rispetto alla sua media.

L’attività investigativa iniziata di seguito a questa triste circostanza quindi, aveva puntato i riflettori su uno scenario inquietante che vedeva i giovanissimi atleti del team assumere con una cadenza regolare sostanze dopanti, incoraggiati dal direttore sportivo e dal proprietario del team.

Ciclisti giovanissimi che venivano incoraggiati ad assumere sostanze dopanti potenzialmente letali; anche in questo caso, è stato decisivo, oltre all’attenta e quotidiana attività investigativa da parte della squadra mobile, lo strumento delle intercettazioni telefoniche; senza queste ultime infatti, ha sottolineato stamane il Procuratore in sede di conferenza, non sarebbe stato possibile arrivare a questo risultato.

Nel corso dell’indagine sono state sequestrate 25 fiale di EPO, trovate nel frigo nell’abitazione di Michele Viola (preparatore atletico del team).

Prima del decesso di LinasRumsan, la somministrazione delle sostanze avveniva nel il ritiro della squadra, a Capannori (LU), dove sono stati sequestrati potenti antidolorifici, detenuti in assenza di regolare prescrizione medica, e riconosciuti come sostanze stupefacenti e psicotrope, e un gran numero di aghi e siringhe; dopo la morte del giovane corridore lituano invece, l’attività è proseguita a casa dei genitori del proprietario del Team Altopack, dove a seguito di una perquisizione sono state rinvenute siringhe, aghi butterfly, cateteri endovenosi così come diversi flaconi di Ringer Lattato e Glucosio (coadiuvanti dell’EPO).

Perquisite anche la casa del padre di LinasRumsas e del fratello maggiore; quest’ultimo infatti, anch’esso promessa del ciclismo, di ritorno da un importante competizione è stato sottoposto dalla Federazione Nazionale di Ciclismo ad un prelievo di sangue ed urine; risultato positivo ad un potente ormone, è stato denunciato per frode sportiva e sospeso dall’attività agonistica per i prossimi quattro anni.

Video Operazione antidoping della polizia: cinque arresti tra cui Luca Franceschi proprietario della Altopack