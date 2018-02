Cronaca



Operazione antidoping della polizia: cinque arresti tra cui Luca Franceschi proprietario della Altopack Eppela

giovedì, 8 febbraio 2018, 08:09

Operazione antidoping degli uomini della dottoressa Silvia Cascino. Questa mattina i poliziotti della squadra mobile insieme ai colleghi del servizio centrale operativo della polizia di Stato hanno eseguito cinque provvedimenti cautelari nei confronti della dirigenza della Altopack Eppela, una delle maggiori squadre del ciclismo dilettantistico italiano, la stessa formazione in cui militava il giovane Linas Rumsas, il ciclista morto il 2 maggio 2017 e su cui indagavano gli investigatori. In manette è finito, tra gli altri, il proprietario e anima della società, Luca Franceschi. In manette anche l'ex direttore sportivo e un farmacista che riforniva la squadra di farmaci vietati dalla normativa sul doping in assenza di prescrizione medica.

Gli atleti, alcuni giovanissimi, venivano incoraggiati dal presidente della squadra a fare uso di sostanze dopanti. Tra i farmaci: epo in microdosi, ormoni per la crescita e antidolorifici a base oppiacea. Numerose le perquisizioni in corso sin dalle prime luci dell'alba, a Lucca e in altre province della Toscana. E' stato perquisito anche lo studio legale di un avvocato del foro di Lucca che è stato denunciato.

L'indagine ha preso avvio dalla morte di Linas Rumsas, giovane promessa del ciclismo, morto improvvisamente il 2 maggio 2017. Linas era figlio di Raimondas Rumsas, ex ciclista lituano di fama internazionale finito anch'egli sotto inchiesta e squalificato per doping.

I genitori di Linas, Edita e Raimondas Rumsas, erano finiti nei guai con la giustizia per un eclatante caso di doping. Al termine del Tour de France 2002, dove Raimondas Rumsas si classificò al terzo posto, la signora Rumsas venne fermata dalla polizia francese a Chamonix con l'auto piena di sostanze dopanti e finì in carcere. Il corridore affermò che erano medicinali per la madre. La moglie restò in carcere dal 28 luglio all'11 ottobre. L'anno successivo, il 2003, Rumsas venne trovato positivo all'Epo al Giro d'Italia e squalificato per un anno.